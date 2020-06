Desde que empezó, hubo casi 13 millones de detenidos y notificados por violar la cuarentena

Martes 23 de junio de 2020 | 12:40hs.

Casi 13 millones de personas fueron detenidas o advertidas en todo el país por las fuerzas federales tras violar la cuarentena obligatoria que se implementó el 20 de marzo para frenar el avance del coronavirus. La Ciudad de Buenos Aires registra una de las cifras más altas con casi 34 mil infractores.Según informes de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), hasta el momento son 12.880.667 las personas notificadas y 100.240 las detenidas por no cumplir con el aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional, por lo que la suma total es de 12.980.907.Asimismo, se controlaron 9.235.284 vehículos, de los cuales 4757 fueron secuestrados, mientras que a 34 personas se les labró una infracción por haber usado el tren cuando no forman parte de la población esencial, la única autorizada a viajar en los distintos medios de transporte público (trenes, colectivos y subtes).Por otra parte, desde el 20 de marzo, que se decretó el aislamiento obligatorio, y hasta este lunes a las 19, la Policía de la Ciudad detuvo a 2020 personas y otras 31.786 fueron demoradas, notificadas o trasladadas a sus casas por violar la cuarentena, por lo que la suma se eleva a 33.806 infractores.Además, se secuestraron 395 vehículos en los más de 400 controles en los puntos de acceso a la Capital Federal. También se contabilizan 881 multas por la no utilización de tapabocas, que es obligatorio en el territorio de la Ciudad, desde el 15 de abril.Finalmente, se conoció que se registraron 37.322 llamadas al 147 para denunciar casos de violación de la cuarentena.