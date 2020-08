Desde la Quinta de Olivos anunciaron que en Argentina se fabricarán vacunas contra el #Covid19

Miércoles 12 de agosto de 2020 | 19:00hs.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabeza una conferencia de prensa desde la Quinta Presidencial de Olivos en la que anuncia que en la Argentina se fabricará una de las vacunas contra el nuevo coronavirus. Según lo anunciado Argentina y México serán los países que fabricarán para latinoamérica, exceptuando a Brasil, lo que permitirá al país y a la región acceder a ella entre 6 y 12 meses antes, "tiempo que no hubiésemos podido acceder sin este acuerdo".







El anuncio llega luego de un encuentro que mantuvieron en la misma Quinta el presidente Alberto Fernández, Ministro de Salud Ginés González Garcia, el gerente general de AstraZeneca para Cono Sur, Agustín Lamas y la directora Médica para Cono Sur, Agustina Elizalde.









La vacuna de Oxford





La vacuna desarrollada por científicos de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca es uno de los productos científicos más avanzados para combatir el coronavirus, que “demostró ser seguro para el sistema inmunitario y haber producido anticuerpos contra la Covid-19”, según uno de los trabajos científicos publicados en la revista científica The Lancet.



Los ensayos ya fueron realizados en Fase 1 y 2 en unos 1.077 voluntarios y mostraron que la vacuna los llevó a producir anticuerpos y tuvo una reacción favorable en las "células T", dentro de los 14 días de la vacunación. Esta reacción significa que los glóbulos blancos pueden atacar a las células infectadas con el virus SARS-CoV-2, se explicó en The Lancet.



Según la publicación, la vacuna fue producida en base a un adenovirus que tradicionalmente causa resfríos en chimpancés, al que se modificó con un vector que expresa una proteína que permite que el sistema inmune humano detecte al agente infeccioso, y esa respuesta inmunológica pueda prevenir la enfermedad.



Durante el estudio que viene realizando en Oxford, los participantes que recibieron la vacuna tenían anticuerpos neutralizantes detectables, algo que los investigadores sugirieron como importante para la protección contra el virus. También indicaron que estas respuestas fueron más fuertes después de una dosis de refuerzo, con el 100% de la sangre de los participantes teniendo actividad neutralizante contra el coronavirus.



Los investigadores indicaron que el siguiente paso en el estudio de la vacuna será confirmar que puede proteger eficazmente contra la infección del SARS-CoV-2.



"Vimos la respuesta inmune más fuerte en los 10 participantes que recibieron dos dosis de la vacuna, lo que indica que esta podría ser una buena estrategia para la vacunación", explicó oportunamente Andrew Pollard, investigador jefe del Ensayo de Vacunas de la Universidad de Oxford.



La primera fase del ensayo comenzó en abril e incluyó al menos 1.000 voluntarios adultos, mientras que ahora se está probando en 10.000 voluntarios, incluidos personas mayores de más de 70 y niños de 5 a 12 años, en Brasil, Sudáfrica y el Reino Unido, y próximamente en India.



Según los investigadores, la vacuna no provocó ninguna reacción inesperada y tuvo un perfil de seguridad similar al de las vacunas anteriores de este tipo. Además, indicaron que sólo causó pocos efectos secundarios que desaparecieron cuando se les suministró paracetamol a los pacientes.



Por su parte, Sarah Gilbert, investigadora de la Universidad de Oxford, resaltó que estos resultados son prometedores, y añadió: "Además de continuar probando nuestra vacuna en ensayos de Fase 3, necesitamos aprender más sobre el virus; por ejemplo, todavía no sabemos qué tan fuerte es la respuesta inmune que debemos provocar para proteger eficazmente contra la infección por SARS-CoV-2".



En aquella oportunidad el ministro de Gobierno de Comercio británico, Alok Sharma, sostuvo que "los resultados de hoy son extremadamente alentadores, ya que nos acercan un paso más a la búsqueda de una vacuna exitosa para proteger a millones de personas en el Reino Unido y en todo el mundo".



A fines julio, el gobierno de Brasil había anunciado un acuerdo con el laboratorio farmacéutico británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford para adquirir 100 millones de dosis de la vacuna contra la enfermedad.



En la primera de las dos etapas previstas en el acuerdo, Brasil tendrá a su disposición un primer lote de 15,2 millones de dosis de la vacuna en diciembre de este año y otros 15,2 millones hasta el 15 de enero de 2021, por los que abonará en total 127 millones de dólares. Ayer autorizó que los voluntarios reciban una segunda dosis de la vacuna de Oxford que está en fase de experimentación. En tanto, Sudáfrica también lleva a cabo el primer ensayo clínico en el continente africano con la vacuna contra el Covid-19 que está desarrollando Oxford. Los resultados de los estudios que difundió la revista The Lancet fueron calificados como una buena noticia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Otras cinco vacunas en fase 3



Seis vacunas de distintos laboratorios y países que se encuentran en las pruebas masivas en humanos (en Fase 3 a nivel global) y podrían estar listas para fin de año lideran la carrera para combatir la pandemia de coronavirus, que ya produjo 20.428.562 contagios y 744.733 muertes en todo el mundo, según informó hoy la Universidad John Hopkins.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) contabilizó hasta el momento 165 ensayos en todo el mundo, de los cuales 140 aún están en la etapa preclínica y 26 avanzaron hacia las pruebas con humanos.



De esas 26, hay seis proyectos que ya están en Fase 3, etapa en la que se evalúa la seguridad y la eficacia a nivel masivo antes de ser aprobada por las entidades regulatorias. Una de las vacunas es de la farmacéutica estadounidense Moderna, que desarrolla vacunas utilizando el ARN mensajero del virus.



Hace una semana la compañía anunció el inicio de la etapa final de un ensayo con 30.000 personas para comprobar la seguridad y efectividad de la vacuna, que podría estar lista para su uso generalizado a fin de año.



La empresa afirmó estar en conversaciones con varios países para firmar acuerdos de suministro de su vacuna y ya recibió unos 400 millones de dólares en depósitos para un potencial reparto.



Otro de los proyectos es el de BioNTech, una empresa alemana, y Pfizer, una farmaceútica estadounidense, que también está basado en el ARN mensajero del virus.



El gobierno de EEUU ya firmó un contrato para quedarse con las primeras 100 millones de dosis de esta vacuna. Argentina fue uno de los países seleccionados para testear la vacuna de Pfizer/ BioNTech, que comenzó con 4.500 voluntarios en el porteño Hospital Militar Central esta semana.



En tanto, CanSino, una farmacéutica china que desarrolló la vacuna basándose en el adenovirus Ad5, junto con la unidad de investigación militar de China, aseguraron que su proyecto es seguro e induce una respuesta inmunológica en la mayoría de los receptores, que fueron soldados del ejército chino.



Por su parte, SinoPharma, una farmacéutica pública china que ha desarrollado una vacuna basada en virus inactivado, trabaja con el gobierno de Emiratos Árabes Unidos y entró en un ensayo con 15 mil voluntarios para la Fase 3. La empresa, que quiere tener una vacuna para fines de este año, trabaja con dos candidatas con un esquema de dos dosis en 8.870 participantes.



Trabaja con el instituto Butantan en Brasil y también con Chile, donde se reclutarán 3.000 voluntarios para los estudios de fase 3, que serán financiados por el Gobierno, la Pontificia Universidad Católica y la Confederación de la Producción y el Comercio.



SinoVac, farmacéutica privada china que también desarrolló una vacuna de virus inactivado, llevó en los últimos días a San Pablo, Brasil, unas 20.000 dosis para realizar ensayos en 9.000 brasileños trabajadores del área de salud de los estados de Río de Janeiro, San Pablo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná y Brasilia.





Rusia ya tiene vacuna aprobada





En tanto, esta semana Rusia se convirtió en el primer país en aprobar una vacuna contra el coronavirus y declaró a la llamada Sputnik V lista para su uso. A pesar de ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó este martes su cautela frente al anuncio y dijo que los científicos rusos todavía deberán completar las revisiones que exige el organismo internacional.



El ministro ruso de Salud, Mijail Murashko, dijo hoy que las críticas a la Sputnik V, son "absolutamente infundadas" y las atribuyó a la "competencia" internacional por dar con el fármaco que frene la pandemia de Covid-19.