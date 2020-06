Desde la cárcel Rojas rechazó las acusaciones que lo vinculan a un plan para matar un juez

Miércoles 24 de junio de 2020 | 12:30hs.

Desde la cárcel de Ezeiza, en Buenos Aires, Néstor Fabián “El Negro” Rojas, acusado por tres homicidios y dos condenas por narcotráfico, rechazó las acusaciones que vinculan a un plan para asesinar al juez Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas.





“Si hubo una intervención o un plan sería más que macabro para atentar contra la vida del magistrado. No tengo nada que ver con esa situación. Están tratando de implicarme en cualquier situación alocada, esto está quedando como una película de ciencia ficción, hasta ahora no lo puedo entender”. Así inició su descargo Rojas, en diálogo con el programa con Acá te lo contamos por Radioactiva.







A Rojas se lo vincula a la investogación de un supuesto plan para matar al juez a partir de un cruzamiento de mensajes que analiza la Justicia. “Filmá todo, así ya voy armando, es necesario, yo sé lo que te digo. Hacele seguimiento estos días temprano, cuando sale a trabajar. Lo mandamos a un semáforo y chau de última. Preocupate por eso porque ese nos va a traer problemas a todos. Foto, filmación y el horario que sale para el trabajo. Esa es la hora, yo traigo la gente”. Así, mediante mensajes de texto, se planeó el magnicidio que no llegó a concretarse.





Rojas cayó preso en agosto del 2018, aún no le dictaron la prisión preventiva.







“Hubo un allanamiento en mi celda, supuestamente sale que incautaron elementos contundentes para la supuesta investigación que se lleva. Estoy totalmente tranquilo porque lo único que se llevaron de acá fueron cosas particulares, una agenda que tengo de mis familiares, cables USB que eran de la televisión, un cargador de radio, todos elementos permitidos”, expresó Rojas, quien aclaró que la comunicación telefónica estaba intervenida, dentro de los parámetros permitidos por la ley.







“Me están implicando directamente, todavía no se me notificó nada”, manifestó. “Me alejaron de todas mis causas, lo que quiero es tener un juez arbitrario”, reclamó.



Doble homicidio





El juez Verón investiga a Rojas como el autor material del doble crimen de El Acuerdo, ocurrido en diciembre del 2015 y en el cual fueron acribillados Sebastián Vega (35) y Rodrigo Ibarra (37). Como era de esperarse, Rojas no se salió de su libreto y se declaró inocente.





“Me hice responsable de lo que es mio desde el inicio que comenzaron los problemas. No lo niego, yo estuve en el lugar, vi el asesinato de esta persona, que tenía problemas con otros, no trabajaba solo para mi. “Eso fue un día antes de mi cumpleaños, me quedé a comer un asado, si uno va a matar a una persona no se va a andar mostrando”, declaró.







La causa tiene siete implicados, pero sólo Rojas y Julio Luis Morínigo, ambos imputados por los delitos “doble homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, criminis causa y por el uso de arma de fuego”, están en condición de detenidos.





“Prefectura tenía individualizado el lugar, ellos vieron quien asesinó a esta persona”, apuntó. Además en su relato afirmó: “Yo le compraba droga a esta gente, a los fallecidos los conocía, pero hace dos años no tenía ningún tipo de comunicación, ni relación.





“Cantero era un acopiador que trabajaba para muchas personas, como no había llegado lo mío me quedé ahí porque mantuve una visita. Vega trabajaba con Gendarmería, policías, volteaba cargas, no tenía problemas solo conmigo”, aseguró.







La última vez que Rojas y Verón se vieron las caras fue hace un mes, en una ampliación de indagatoria que se hizo mediante una videollamada. Allí, Rojas mostró, como en otras ocasiones, toda su irascibilidad.







“Al juez le dije, usted se dejó llevar por una cara bonita, nunca fui el novio de Inés, dejó salir a los verdaderos autores materiales del delito, no investigó. Póngase en mi lugar, cree que yo teniendo pedido de captura voy a ir a matar a dos personas, quedarme a comer un asado, pasar por el puente y al tercer día venir nuevamente, no tiene lógica”, dijo.







Y añadió: “El juez sabe quien son los asesinos, la macanada ya se la hizo, dejó salir a toda esta gente”. “No quieren llegar a la verdad, en el doble crimen están tapando cosas grandes”, consideró.







“Me llevaron a la escuela”





“Me llevaron a la escuela, es mentira que las cárceles te regeneran, las cárceles son universidades criminales, conocí y aprendí a traficar en la cárcel, de ahí se sale peor”, manifestó.







“Cae un brasilero en Foz de Iguazú y dicen que es el Negro que le mandó a traer armas, es fácil acusar, conozco desde el más chico al más grande, no soy un nene de pecho, me hago responsable, pero que sea integrante o jefe de una banda internacional nada que ver. Si lo fuera te diría que lo soy, pero que no me quieran tiran muertos ajenos”, agregó Rojas.







Demorado y liberado





En febrero del 2016, dos meses después que acribillaran a Ibarra y Vega, en la localidad de Jardín América fue aprehendido Rojas. Se trató de una detención por averiguación de antecedentes de la cual no se quisieron expresar mayores detalles, informó este medio.





Al respecto, Rojas reconoció esta situación. “Estuve demorado en Jardín América, ellos sabían quien era, fui liberado porque al comisario le gustaba la plata, como el juez liberó a Vedoya porque le dio 400 mil pesos”.







“Cada uno busca llevar la comida a su mesa como puede. No niego que donde pasé hubo muertos pero yo asesino no soy, estúpido no soy. Yo no haría, de última se paga. Si lo haría te diría porque tengo sangre, porque tengo huevos”, declaró.







Por último señaló: “Yo quiero que este juez incompetente se dedique a buscar la verdad. El sabe la verdad. Es un juez corrupto. En algún momento se sabrá la verdad, ojala se llegue a un esclarecimiento”.