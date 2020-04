Desde hoy se sabrá quiénes cobrarán el bono de $10.000

Sábado 11 de abril de 2020

Ingreso ordenado para entregar el bono



Hoy

DNI terminados en 0 y 1





DNI terminados en 0 y 1 Mañana

DNI finalizados en 2 y 3





DNI finalizados en 2 y 3 Lunes 13

DNI terminados en 4 y 5





DNI terminados en 4 y 5 Martes 14

DNI terminados en 6 y 7





DNI terminados en 6 y 7 Miércoles 15

DNI terminados en 8 y 9

En el sitio web oficial www.anses.gob.ar, se detalla que cada beneficiario deberá ingresar con su clave de seguridad social. Una vez adentro, tendrá que seguir las instrucciones para cargar el número de CBU y la cuenta bancaria (si la tiene). Lo más importante es que habrá un orden de ingreso:

Tal como estaba previsto, a partir hoy se comenzará a saber si Anses aprobó el trámite para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia y continuar con la carga de datos esenciales para recibir los 10 mil pesos de ayuda estatal.Hasta el momento sólo se realizó el pago a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE). La entidad ya publicó los datos para continuar el trámite a partir de hoy (Ver Ingreso ordenado...).Los beneficiarios deberán ingresar respetando un orden y cargar información personal para recibir el pago.En la segunda etapa de “inscripción, solicitud y validación de datos” se deberá completar una serie de datos personales extra, cargar información de contacto y, en caso de tenerla, una Clave Bancaria Uniforme (CBU) que identifique a la cuenta bancaria en la que se quiere recibir el depósito.En el caso de aquellos que prefieran cobrar por otros medios de pago, Anses informó que podrán elegirlos a partir del jueves 16 entrando también en la página y siguiendo una serie de instrucciones.Se recuerda que el bono puede cobrarse si no se posee una cuenta bancaria.Una posibilidad es el sistema “Punto Efectivo” de la red de cajeros automáticos Link, que permite extraer dinero sin usar tarjeta de débito.Otra manera de hacerse del bono es a través de la red de sucursales del Correo Argentino. De lo contrario, hay otra vía de cobro que es mediante las billeteras virtuales.“Cabe aclarar que quienes no puedan llegar a inscribirse con CBU en la primera fase de inscripciones del 11 al 15 de abril, podrán hacerlo igualmente en la fase de inscripción para los beneficiarios no bancarizados”, agregó el organismo en un comunicado.Además, Anses anticipó que dará a conocer en los próximos días el cronograma de pagos del Ingreso Familiar de Emergencia con todas las fechas y opciones de cobro.Por otra parte, y terminado el pago del IFE a los solicitantes ya aprobados, abrirán una instancia para volver a considerar aquellos casos que no fueron aprobados por haberse producido cambios no informados al organismo en la situación laboral o familiar de esas personas o, también, por falta de datos.Se apuntó además que el bono de 10.000 pesos se asigna por familia y no por individuo. Esto significa que si dos personas que convivieron en el pasado y hoy están en hogares diferentes piden el subsidio, se puede dar algún conflicto que rechace la solicitud. No tener el DNI actualizado puede ser una traba a la hora de cobrar.El organismo proyectó un universo de 3,6 millones de personas habilitadas para solicitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Sin embargo se registraron más de 11 millones de personas para acceder al beneficio.