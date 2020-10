Desde hace 15 días, 106 residentes trabajan en hospitales de Misiones - El Territorio Misiones

Jueves 15 de octubre de 2020 | 06:50hs.

Por Griselda Acuña interior@elterritorio.com.ar

Los interesados superaban el cupo dispuesto por la cartera sanitaria provincial. “Esto es algo que desde hace por lo menos cinco años no se daba”, habían señalado desde Salud Pública.





Prorrogan residencias médicas El gobierno nacional prorrogó las residencias de estudiantes de Medicina para evitar una baja en la cantidad de recursos humanos en los hospitales ante la pandemia de coronavirus y aumentó el monto que perciben como "incentivo de capacitación mensual", que rondará los 30.000 pesos.



A través de las resoluciones 1.658 y 1.659, publicadas ayer en el Boletín Oficial, el ministro de Salud, Ginés González García, remarcó que "la permanencia de los/las residentes, dentro de los servicios de salud, es esencial e indispensable para atender la emergencia sanitaria".



Ante la necesidad de mantener a los estudiantes cumpliendo funciones en los hospitales nacionales, se extendió la contratación de los residentes y jefes de las especialidades de cardiología, clínica médica, terapia intensiva infantil, anestesiología, medicina general y/o familiar, infectología y neumonología, que se encuentren cursando el último año de su programa de formación desde el 1 de octubre al 31 de diciembre.

En cifra $51.000 es el salario de un residente de una especialidad básica y 63.000 pesos para una residencia posbásica.

Desde el 1 de este mes, médicos residentes se incorporaron al sistema sanitario provincial tras aprobar el examen llevado a cabo el 2 de septiembre en la Universidad Católica de Misiones (Ucami), en Posadas. En tanto, la instancia presencial fue solo para residencias posbásicas, dado que por la pandemia el resto rindió de manera virtual. También por el contexto sanitario y epidemiológico actual, el examen fue pospuesto en dos oportunidades y por ende, el ingreso.Otro dato destacable de este 2020 fue la cantidad de inscriptos que hubo para las residencias, marcando un récord respecto a años anteriores: 190 en las diferentes especialidades. Sin embargo, de ese total, sólo 106 residentes se encuentran trabajando en hospitales y sanatorios.Consultado sobre esta diferencia, el subsecretario de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública, Rodolfo Fernández Sosa señaló: “Aprobaron y asumieron, algunos no ingresaron por falta de cupo en la residencia que concursaban, otros no asumieron porque les tocaba hospitales del interior y otros no se presentaron a rendir”.Misiones había lanzado la convocatoria a residencias con un cupo de ingreso de 130, por lo cual todavía hay lugares vacantes. “Ingresaron luego del concurso y asumieron sus plazas 106 residentes, por contratos nacionales 41, contratos provinciales 51 y en sanatorio privado, tres”, detalló el funcionario en diálogo con El Territorio.Fueron destinados al Hospital Escuela Ramón Madariaga, al Hospital de Pediatría Fernando Barreyro, al Samic Eldorado, al Samic de Oberá y al Hospital Carrillo.“Todos están supeditados a la atención de la pandemia y si se requiere refuerzos de atención en lugares específicos”, aclaró Fernández Sosa.Las residencias con más postulantes fueron Clínica Médica, Anestesia y Salud Mental, mientras que en la otra vereda se encuentran las menos populares pero consideradas críticas para Misiones: Medicina General, Pediatría, Neonatología y Tocoginecología.Un punto que destacó el funcionario es que este año ya egresaron 71 residentes. El salario de un residente de una especialidad básica es 51.000 pesos y una posbásica 63.000 pesos.Seguramente la crisis social y sanitaria que generó el coronavirus influyó en el número de residentes que se quedó efectivamente en Misiones, la cantidad de inscriptos en el primer llamado marcó una tendencia positiva.