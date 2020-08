Desde Eldorado llegaron a El Brete en busca de reliquias - El Territorio Misiones

Lunes 24 de agosto de 2020 | 07:00hs.

Los hobbies pueden llegar a ser muy particulares, como el caso de cuatro amigos eldoradenses que se denominan a sí mismos “detectoristas de metales”. La actividad suena casi a título de cine y da rienda suelta a la imaginación, como si fueran una especie de piratas que salen en busca de un cofre lleno de tesoros.Pero es mucho más alucinante que eso. La motivación parte de la historia, lo que les permite elegir cautelosamente cada lugar que visitan y donde permanecen horas como quien sale a pescar.El objetivo está claro: detectar en tierra y agua la presencia de objetos valiosos como anillos, cadenitas, monedas y cualquier otra pieza que pueda tener valor, ya sea económico o histórico.El Territorio se topó con Pedro Zalazar (61), uno de los cuatro detectoristas, mientras realizaba esta actividad en la playa de El Brete, en Posadas, a donde viajó después de casi cinco meses de haber estado en pausa por la cuarentena.“Es un hobby, ahora remontamos el vicio. En el verano saqué una alianza de cuatro gramos de oro de 18 kilates acá mismo, es por eso que volvimos aquí. Lo vendí y con eso pagué parte de mi equipo de detección, que está cerca de 100.000 pesos”, comenzó contando.Pedro se introdujo en este mundo hace dos años a través de su amigo Fabián Díaz, quien amablemente le contó de qué se trataba y le facilitó un equipo y todas las herramientas necesarias para hacer su primer viaje. Después de eso ya no pudo parar.“Mi amigo sacó el año pasado una libra esterlina de ocho gramos y la tiene guardada, colecciona. En ese mismo viaje yo saqué un botón del Ejército Argentino de bronce, que calculo tenía más de 120 años enterrado, eso fue lo más increíble que saqué como reliquia, y el anillo de oro en cuanto a lo económico. Sacamos muchas joyas en acero quirúrgico, algunos coleccionan, a mí me interesa el oro”, confesó entre risas.En cuanto a los lugares más elegidos, contó que solían viajar mucho a Corrientes, “donde tuvo lugar la Guerra de la Triple Alianza, porque salen muchas monedas de libras esterlinas, plata y reliquias de la guerra, pero ahora no podemos salir de Misiones”.Y detalló: “Los oficiales cobraban una moneda de oro por semana, libras esterlinas de ocho gramos en oro, o sea que ganaban cuatro monedas de oro en un mes. Muchas veces perdían su moneda en campo de batalla y eso queda ahí hasta el día de hoy”.A Pedro la pasión le brota por los ojos. Como un niño, cada vez que emprenden un viaje la ilusión está intacta, aunque pasen horas y sólo saquen una chapita de cerveza. “Es la emoción de sacar algo que quizás está enterrado ahí hace más de 100 años, aparte el valor que tienen esas cosas”, expresó.Pero no todo es oro y plata. También sacan basura y así contribuyen al cuidado del medioambiente. “Encontramos muchos sobres de jugo, de aluminio, eso te marca el detector. Escarbamos porque es la misma medida que te da la plata, a veces pensamos que es un anillo y sale un sobre de aluminio”, relató.Sin embargo, el tiempo no existe para ellos. Pedro advirtió que algunas veces pasan todo un día hasta que oscurece, “traemos algo para comer al paso y seguimos porque nos encanta, nunca sabés en qué momento te va a aparecer un anillo de oro”.En este sentido, afirmó que “somos como pescadores, siempre vamos con el sueño de que vamos a sacar algo”. De hecho, así funciona: uno de los elementos que utilizan se denomina pin pointer, que significa perro de caza en inglés, y se trata de un aparato manual que es mucho más preciso, a diferencia del detector tradicional, que es un tanto más grande.El hobby no descansa y ayer Pedro pasó el día en un camping de Eldorado, aunque confesó que más por placer que por el hecho de encontrar algo.“Acá los primeros asentamientos fueron los pioneros alemanes que corrían de la guerra, eran personas muy rústicas y con poco dinero, entonces acá no hay mucho oro. Y después tenemos los asentamientos indígenas de los indios guaraníes, que de ellos se encuentra mucha cerámica”, indicó.“Es la emoción de encontrar algo que lleva quién sabe cuánto tiempo perdido y también saber que no le estás robando nada a nadie”, reflexionó mientras sacaba una moneda de dos pesos argentina.