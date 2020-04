Desde el miércoles Misiones no registra nuevos casos

Domingo 5 de abril de 2020

En cifras

540 Es la cantidad de personas que ya finalizaron el aislamiento domiciliario bajo seguimiento, según el último parte de Salud Pública. 83 Son los casos descartados hasta ayer a la tarde en la provincia de Misiones, con nexo epidemiológico establecido y estudiado.

Misiones continúa siendo una de las provincias mejor posicionadas respecto del avance del Covid-19 en Argentina. Después que el martes se registró el tercer caso positivo, los partes epidemiológicos del Ministerio de Salud arrojaron datos positivos desde el día siguiente.Según la información difundida ayer a la tarde, la tierra colorada sigue manteniendo en tres los pacientes con la enfermedad, quienes continúan estables, evolucionando favorablemente y sin complicaciones respiratorias.El último parte difundido desglosa además que son 83 los casos descartados con nexo epidemiológico establecido y estudiado; y 60 los casos desestimados a través de la profundización del interrogatorio clínico y epidemiológico.Mientras que ya finalizaron el aislamiento 540 personas y otras 283 continúan con el aislamiento domiciliario bajo un seguimiento que se les hace por un período de catorce días por haber visitado zonas de riesgo donde circula el coronavirus. Además, el nuevo parte no arrojó nuevos casos sospechosos.El Territorio dialogó al respecto con el titular de la cartera sanitaria, Oscar Alarcón, quien realizó un balance sobre la situación hasta el momento: “Fue un gran trabajo de todo el Estado provincial, desde el operativo cerrojo, desde el control de la Salud Pública y de la Policía en todas las rutas misioneras, en los barrios, en la aduana de Iguazú. Esto hace que la vigilancia intensiva que se está haciendo permita pesquisar antes al que podría tener algún síntoma”.Siguiendo esta línea, aseguró que “nos pone muy contentos que esta semana no haya habido más sospechosos y casos”.“Hemos lanzado en la provincia un programa de vigilancia intenso junto con Epidemiología y muestreos con las personas que habían ingresado desde Brasil y Europa y desde otros lugares, donde tomamos muestras en Iguazú, Oberá, Posadas, Eldorado y Puerto Rico. Hasta ahora esas muestras están dando negativo”, señaló.En Misiones el primer caso se había detectó el viernes 27 de marzo en un posadeño de 71 años, que estuvo en España, considerada zona de riesgo, y fue internado en el Hospital Ramón Madariaga, donde permanece aislado. El hombre no necesitó oxígeno ni asistencia mecánica para respirar y evoluciona adecuadamente.El segundo confirmado fue un joven de Puerto Iguazú, quien se había infectado mientras trabajaba en la frontera en las tareas de repatriación de los turistas que arribaban al país por esa vía.El tercer caso es una paciente con nexo epidemiológico, es decir, que tuvo contacto directo con el segundo confirmado y es la mamá del joven de 27 años infectado en la Ciudad de las Cataratas.Estos dos últimos permanecen en el Samic de Iguazú.