Desde el Gobierno piden responsabilidad para evitar una escalada de casos de Covid-19 en Misiones - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020 | 21:30hs.





En la misma línea, durante la tarde el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, hizo público en las redes sociales un llamado similar.





Así, el Gobierno de Misiones comenzó a pedir a los misioneros adoptar con responsabilidad las medidas sanitarias impuestas para evitar que en la provincia se diaparen los casos de la enfermedad relacionada al nuevo coronavirus. El pedido llegó el día en que Misiones registró la mayor cantidad de casos diarios, seis en total, y quedó a las puertas de alcanzar el centenar de enfermos desde que empezó la pandemia.



“En los últimos días estuvimos viendo como se produjeron eventos que son para nada beneficiosos en tiempos de epidemia o pandemia. El cuidado de cada uno de los misioneros es fundamental para atravesar esta etapa y las próximas que se vienen”, comenzó diciendo el Mandatario provincial en la videoconferencia que realizó en la mañana de este martes para presentar el programa Ahora Sanitarios.



Y allí agregó “pido responsabilidad para que podamos seguir yendo en este camino para la protección de la salud, manteniendo el sistema económico y armonía de las sociedades. Llamo a la reflexión de los padres, responsables y los jóvenes de acompañarnos con mucho orden y responsabilidad”.



Por último pidió “redoblar el compromiso de seguir bregando y trabajando por la salud de los misioneros, pero necesitamos que las familias nos ayuden y acompañen”.





Semptiembre se transformó en el mes con más casos registrados desde que arrancó la pandemia, en los 29 días que lleva el mes se contabilizaron 44, para llegar a los 98 casos en total desde marzo.





En ese contexto, y luego de un fin de semana en el que se desarticularon más de 20 fiestas o encuentros no autorizados, también el Ministro de Gobierno Marcelo Pérez salió a pedir responsabilidad social.





"Ante el contexto actual, es fundamental que los misioneros comprendan que una actitud imprudente, como organizar una reunión clandestina, perjudica al conjunto y pone en riesgo a seres queridos. La #responsabilidadsocial es la única vacuna, por ahora, para frenar al #Covid19", afirmó el Ministro.





Ante el contexto actual, es fundamental que los misioneros comprendan que una actitud imprudente, como organizar una reunión clandestina, perjudica al conjunto y pone en riesgo a seres queridos. La #responsabilidadsocial es la única vacuna, por ahora, para frenar al #Covid19. — Marcelo Pérez (@mgmisiones) September 29, 2020









El Gobierno no tiene en sus planes un retroceso de actividades, al menos no hasta el momento. Pero lo que si severá en los próximos días es un endurecimiento de los controles, para que laa actividades habilitadas se realicen bajo los protocolos establecidos. Y para que las actividades no autorizadas no puedan seguir su desarrollo.

El Gobernador Oscar Herrer a Ahuad aprovechó esta mañana una videoconferencia para hacer referencia a la situación sanitaria de Misiones, y en especial para referirse a las reuniones clandestinas que fueron detectadas durante el fin de semana.