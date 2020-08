“Desde Cambiemos habían desnaturalizado el Procrear” - El Territorio Misiones

Domingo 30 de agosto de 2020

A estos planes de viviendas que vuelven a recuperarse en Misiones también se añade el recientemente relanzado Procrear, que otorga créditos para refacción, ampliación o compra de viviendas con una nueva fórmula de cálculo de los intereses de los créditos hipotecarios llamada Hogar, que se basa en los ingresos de los trabajadores y reemplaza a la fórmula UVA, la cual se relacionaba con la evolución de los precios al consumidor.Luciano Scatolini, a cargo de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, explicó en entrevista en Meta Data, el programa político del diario El Territorio, los alcances del nuevo plan y la recuperación que realizará la administración nacional, tras los años de abandono de algunas construcciones de viviendas por parte de Cambiemos.Veníamos de unos años de la gestión de Cambiemos donde se había desnaturalizado este programa. Se había generado sólo una intermediación entre el sector financiero y la demanda de viviendas. No solamente tuvimos que pensar cómo volver a tener un programa estatal que genere acceso al hábitat, sino también cómo podíamos resolver el tema tan complejo como el sistema de crédito del sistema UVA, que era la única forma en que se entregaban las viviendas. Costó mucho, hicimos un trabajo a conciencia y logramos relanzar el programa, como lo hizo el 4 de agosto el presidente Alberto Fernández.Tenemos líneas de créditos personales que tiene que ver con el mejoramiento de las viviendas, que son los de menor montos que van de 50.000 a 500.000 pesos y estos créditos son personales con una tasa fija de interés anual del 24 por ciento. Al no ser un monto tan alto, nos permite dar una tasa de interés fija, como fue originalmente el Procrear. En ese momento, la tasa cuando se lanzó era del 5 por ciento, hoy lamentablemente las condiciones de la macroeconomía y el sistema financiero de la Argentina hace que no podamos tener una tasa fija de ese tipo. Igual, estamos subsidiando al poner al 24%. En tanto, para los créditos hipotecarios brindamos el sistema Hogar, que reemplaza el sistema UVA.Hicimos un primer corte, para hacer el sorteo el viernes. Vamos a seleccionar 34.000 ganadores en todo el país, de las distintas líneas. La inscripción sigue abierta de las dos líneas que están operativas. Hoy tenemos una tercera línea operativa que es de mejoramiento de gas. En total, en todas las líneas hay 161.000 inscriptos que participaron del sorteo.Son aproximadamente 2.800 los inscriptos en la provincia. Los mayores inscriptos son de la provincia de Buenos Aires, a raíz de la mayor población, pero es un programa muy federal de mucho acceso. Estamos convencidos de que, mediante Procrear, pueden tener mayores posibilidades de acceso al suelo y la vivienda.Sí, es el objetivo para este año y el próximo. Implica acciones y decisiones que fueron planificadas para este año y el próximo, siempre dependiendo de la situación estructural del país para seguir teniendo financiamiento y para poder llegar a mayor número ante el gran déficit habitacional. Hay 300.000 créditos que estamos dando, de los cuales 44.000 son para viviendas y el resto destinado a resolver el déficit de habitabilidad, para mejorar o ampliar viviendas.Encontramos muchos problemas, por ejemplo, unas 12.000 viviendas sin entregar, de las cuales hay muchas todavía en Misiones. En Posadas tenemos que retomar la entrega de viviendas, incluso algunas aún no fueron adjudicadas. No queríamos retomar con esta lógica de crédito y queríamos darle otra opción de crédito. Aprovecho para informar a los vecinos de Itaembé Guazú que en los próximos días los vamos a contactar porque vamos a dar una opción. Ellos fueron seleccionados con tasa UVA con precio de interés y vivienda del 2019 y nosotros vamos a darle la opción de quedarse con el plan que tienen u optar a las condiciones nuevas de Hogar y a partir de allí empezar a mudarse.En el complejo Itaembé Guazú aún tenemos 500 viviendas que son del programa construidas con fondos del Estado nacional y que requieren de una nueva inscripción, con todas las condiciones nuevas y consideramos que habrá mucho más interés. Entre las cuestiones que encontramos fueron la cantidad de viviendas sin entregar, otras sin adjudicar o sin terminar.Estas no fueron iniciadas durante la gestión de Cambiemos. Todas las viviendas que tenemos se habían iniciado en el período 2012 a 2013 hasta el 2016. Es decir, este modelo -de viviendas- se implementó durante la gestión de Cristina Fernández y no volvió a existir, hasta que nosotros volvimos ahora a llamar a tres licitaciones para construir nuevas viviendas.