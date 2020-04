Descubrió que su esposo abusaba a su hija de 9 años y lo denunció

Jueves 30 de abril de 2020 | 10:30hs.

Por Dennis Prieto redaccion@territoriodigital.com

La comunidad de Bernardo de Irigoyen quedó profundamente conmocionada, tras conocerse la denuncia radicada por una madre en contra de su esposo y padre biológico de su hija, de abuso sexual.

Un ruido extraño en la madrugada del último sábado puso fin al calvario de una nena que era abusada por su padre.“Encontré a mi marido en pleno acto abusando de mi hija de 9 años”, denunció Sabrina, quien tiene tres hijos menores con el denunciado.



El calvario de Sabrina viene de hace tiempo. El año pasado ya había denunciado por violencia a su marido de 37 años. “Es violento conmigo y con los chicos, todos los vecinos lo saben”, manifestó en diálogo con el programa Acá te lo contamos por RadioActiva.



La situación llegó a su extremo cuando- según aseguró- encontró a su marido en pleno acto abusando de su hija mayor de 9 años. Sin dudar, la mujer denunció hasta quien hasta ese momento era su cónyuge, que fue excluido del hogar. Sin embargo, al día siguiente el hombre regresó a la vivienda, y las amenazas comenzaron a ser una constante. “Tuve que correr a la policía y recién le notificaron a él, pero no se lo llevaron preso, se fue unos días a Brasil y regresó esta madrugada”,contó.



Hoy la atacó de nuevo y la agredió sexualmente. “Volvió, forzó la puerta de mi casa, logró ingresar, me amenazó con un cuchillo y obligó a tener relaciones con él”, manifestó.

En su relato detalló: “Cuando pude escaparme de él para llamar a la policía agarró de rehén a mi hija de un año, amenazando con un cuchillo que se iba a matar o me iba a matar a mí. Estuvo así durante dos horas con mi bebé”.



“Me decía que si yo no hacía lo que él me pedía me iba a matar a mi y a mis hijas, tengo mucho miedo, vi el peligro muy cerca”, añadió.



“Quiero que la Policía lo encierre, si lo llegan a largar corremos mucho peligro, nos vamos a tener que esconder, estamos solas, indefensas”, dijo angustiada.



Por último señaló: “Tendríamos que buscarnos otro lugar, si lo largan vendría derecho a hacernos daño. Las nenas están mal, quedaron muy asustadas con los que vieron hoy”.