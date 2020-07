Descubren humanos en México hace 30.000 años

Jueves 23 de julio de 2020

Un estudio publicado ayer reveló que América del Norte tuvo presencia humana hace 30.000 años, confrontando con la vigente teoría de que las personas están en el continente hace 15.000 años. El descubrimiento surgió al excavar en la cueva Chiquihuite, al norte de México. “Estos primeros visitantes no ocuparon continuamente la cueva, creemos que la gente pasó parte del año allí como refugio de invierno o verano, o como base para cazar durante la migración”, comentó Eske Willerslev, profesor de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), que coordinó el estudio. Ciprian Ardelean, arqueólogo de la Universidad de Zacatecas, fue otro de los directores del proyecto: “No sabemos quiénes eran, de dónde venían ni a dónde iban. Son un enigma completo”, manifestó. Y sostuvo: “Asumimos falsamente que las poblaciones indígenas en las Américas de hoy son descendientes directos de los primeros estadounidenses, pero ahora no creemos que sea así. Podrían haber muchas colonizaciones fallidas que se perdieron en el tiempo y no dejaron rastros genéticos en la población actual”. En la cueva se descubrieron casi 2.000 herramientas de piedra. Gracias al análisis de ADN en los restos de plantas y animales alrededor de dichos instrumentos, se determinó su antigüedad.