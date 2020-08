Desarticularon riña de gallos y detuvieron a cinco personas

Domingo 9 de agosto de 2020

En medio de un fuerte operativo policial realizado ayer en una zona rural de la localidad de Itacaruaré, y que además involucró a integrantes del Juzgado de Paz local y de Senasa, cinco hombres de entre 25 y 71 años fueron detenidos al ser sorrprendidos en plena práctica ilegal de riña de gallos.El procedimiento desplegado por integrantes de la Unidad Regional VI fue concretado en un lote deshabitado de Paraje Invernada, sitio al que llegaron los investigadores a partir de una serie de averiguaciones previas mediante la denuncia de varios vecinos de la zona.En el lugar, además de los implicados en dicha práctica de maltrato animal, se secuestraron tres gallos, un ring para riñas, ocho motocicletas de varias cilindradas, un automóvil Chevrolet Corsa, una camioneta Ford Ranger, tres fundas galleras, púas y picos de platino, entre otros objetos.Según consignaron fuentes policiales, los animales fueron puestos a disposición del Senasa, en tanto que los detenidos fueron alojados en sede policial a disposición del Juzgado interviniente.El operativo realizado ayer en Itacaruaré se enmarca en una serie de investigaciones que desde hace varios meses encabeza la Policía de Misiones en torno a la erradicación de dichas prácticas ilegales.Uno de los últimos procedimientos se concretó en junio, cuando tres hombres de entre 40 y 75 años, entre ellos un ex juez de Paz de la localidad de San Pedro fueron detenidos en el paraje Piñeiro luego de ser sorprendidos dentro de un predio donde se realizaban riñas de gallos.Ocurrió en una chacra ubicada en cercanías a la Escuela 211, sobre la ruta provincial 22 de la citada zona rural. Hasta allí arribaron tres móviles de la Policía de Misiones que se toparon con un importante número de personas presenciando riñas de gallos.Aunque al ver a los uniformados, gran parte de los presentes escapó corriendo del lugar y sólo tres de estos quedaron en el lugar. Estos fueron identificados como Nelson C. (40), dueño del predio, Andres C. (41) y Carlos Roque V. (75). Según los voceros policiales, este último se desempeñó tiempo atrás como juez de Paz de la citada localidad y a los tres se los detuvo en el marco de la causa por infracción a la ley de maltrato animal.En tanto que otros nueve vecinos del mencionado paraje, entre ellos un hombre que corría con un gallo entre sus manos, fueron demorados minutos más tarde luego de escapar de la presencia de los efectivos de la seccional Primera de San Pedro. A todos estos se les notificó de la instrucción de una causa por violar la cuarentena preventiva y obligatoria.Por otra parte, en el lugar la Policía secuestró 20 gallos de riña, dos estructuras de hierro circular en donde se llevaban a cabo las peleas y otros elementos que se utilizan para dichas prácticas ilegales.