Desarticulan fiestas clandestinas en Andresito, Alem y San Javier - El Territorio Misiones

Lunes 5 de octubre de 2020

Tras seis meses de pandemia, esta semana en Argentina se registraron nuevos récords de contagios con más de 14.000 casos de Covid-19 en algunos días y la cantidad de fallecimientos superó los 20.000 desde el inicio. De la mano, también se extienden las fiestas clandestinas a lo largo y ancho de todo el país, en las que Misiones no se queda atrás.Llevan ese nombre porque justamente están prohibidas por la ley. El gobierno habilitó gradualmente diferentes actividades al aire libre, siempre siguiendo los cuidados necesarios y estrictos protocolos -conocidos la nueva normalidad-. Sin embargo, puso freno a las reuniones sociales en lugares cerrados, con el fin de evitar la propagación del virus. Pero esto sigue pasando, y cada vez más.El fin de semana pasado, la Policía de Misiones en conjunto con las comunas había desbaratado más de 20 encuentros clandestinos debido a que recibieron denuncias, o en algunos casos escucharon música a altos decibeles por lo que decidieron intervenir y se encontraron con fiestas multitudinarias, incluidos casamientos y fiestas de quince años. Este fin de semana volvió a ocurrir, aunque en menor medida.En el marco de estos operativos de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, esta vez la Policía debió intervenir en un predio rural del municipio de Comandante Andresito, donde que se estaba llevando a cabo una reunión social no autorizada y en transgresión a disposiciones legales vigentes relacionadas a la cuarentena.Según informaron, fueron al predio ubicado en zona del ex basurero Paraje La Selva, en la chacra de Juan Carlos A., donde se constató que se llevaba a cabo una fiesta clandestina con aproximadamente 100 personas y unos 20 vehículos con aglomeración de personas, sin barbijos y consumiendo alcohol.Se detalló que se procedió a labrar las correspondientes actas por infracción con relación al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/20. Además se demoró a los concurrentes, quienes fueron trasladados a la sede policial donde se iniciaron las actas de procedimiento y notificación individual a cada uno de los causantes, como así también al propietario del predio.Otra localidad problemática fue San Javier, donde vecinos del lugar manifestaron su preocupación a El Territorio porque en el paraje Las Correderas (costa del río Uruguay) se venían realizando fiestas bailables clandestinas con la presencia de gran cantidad de personas sin cumplir ningún tipo de medidas de prevención para evitar posibles contagios de Covid-19.La versión fue confirmada en la madrugada del domingo cuando pasadas las 3, uniformados de la Policía de San Javier dependiente de la Unidad Regional (UR) se encontraban realizando recorridas por la zona del lugar conocido como Puerto Cumandaí y detectaron un encuentro de este tipo.Según constataron, los participantes eran cerca de 150 y la mayoría se encontraba bailando al ritmo de un grupo musical en vivo y a la vez consumiendo bebidas alcohólicas. Al notar la presencia policial emprendieron una huida masiva hacia diferentes puntos ocultándose en la oscuridad, aunque se logró la detención de 13 personas quienes provenían de San Javier, Alem y Oberá, y entre ellos había un policía.El Juzgado Federal de la ciudad de Oberá dispuso que se labre el acta correspondiente y que se demore a los presentes. También se procedió a la retención de dos vehículos: un Ford Ka y un Chevrolet S10, que fueron posteriormente trasladados a la dependencia policial.A su vez, vecinos de San Javier, (quienes prefirieron preservar sus identidades) indicaron que ese lugar no es el único donde realizan ese tipo de fiestas y que esperan que sean aprendidos todos aquellos que hacen caso omiso a las disposiciones, teniendo en cuenta que este tipo de eventos suponen un riesgo para la salud de toda la comunidad.Por otro lado, en Leandro N. Alem, cerca de las 4 de la mañana del domingo se constató que en la cancha de fútbol 5 Pizzio, ubicada sobre la avenida San Martín de la mencionada localidad, se constató un evento clandestino con la asistencia de diez personas, quienes fueron debidamente identificadas, además de la retención de una motocicleta.Tras consulta vía telefónica con el secretario del Juzgado Federal de Oberá, se dispuso la notificación correspondiente al organizador de la fiesta por infringir el decreto nacional vigente. Asimismo, se procedió al despeje del lugar y al secuestro de varios envases de bebidas alcohólicas.En tanto, en la madrugada del sábado se había clausurado en Alem una bailanta-restobar por romper con las medidas de bioseguridad y no respetar el distanciamiento social tal cual lo establece el protocolo.En el operativo realizado sobre avenida Las Heras y Colectora participó personal policial de la Comisaría Seccional Primera, la Comisaría de la Mujer y la División del Comando Radioeléctrico Oeste. Allí se constató la presencia de aproximadamente 150 personas, quienes se hallaban consumiendo bebidas alcohólicas sin respetar las medidas de distanciamiento, en tanto que un grupo musical realizaba un show en vivo.Ante ello se notificó al propietario que debía proceder al cierre del comedor y se realizó el despeje de los presentes. Se labró el correspondiente acta dándose intervención al Juzgado de Faltas.En Misiones están autorizadas las reuniones familiares de hasta cinco personas en domicilios particulares, únicamente los días sábados, domingos y feriados en el horario de 10 a 18.En tanto, las reuniones sociales al aire libre están permitidas sólo los viernes, sábados y domingos de 9 a 18.