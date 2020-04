Desafío actoral para Ingrid Grudke

Viernes 24 de abril de 2020

Ingrid Grudke es Sofía, una artista plástica que debe lidiar con sus propios demonios en una película que la crítica cataloga desde un drama con tintes de thriller psicológico hasta una película de terror paranormal.

Alma Pura es el filme que permitió a la reconocida modelo misionera explorar todo este universo dramático de la mano de Roberto Salomone (Papá se volvió loco), creador y director de la historia. El filme, que se estrenó la semana pasada, se puede ver de forma gratuita por la plataforma Cine.ar Play hasta hoy.

“Tuve que trabajar mucho”, confesó la modelo, acostumbrada a papeles más bien de comedia. “Filmando otra película una comedia en el 2013 (Las chicas del tercero), Roberto ve algo en mí que con el tiempo me convoca para hacer esta película”, arrancó contando Grudke en diálogo con Apocalipsis en el bar por la 100.7.

“Cuando leí el libro, lo volví a llamar y le dije: ‘Roberto, ¿estás seguro de que yo puedo hacer esto? Porque me parecía mucho drama y armar y componer un trabajo así de conflictivo me llevó trabajo y dedicación”, recalcó la modelo. En esa línea, si bien la cinta fue rodada en 2017 en las sierras de Córdoba, componer el personaje de Sofía, reconocida mundialmente como artista pero con una infancia bloqueada, adicta a los estupefacientes y el alcohol, le llevó varios meses previos.

“Estuvimos ocho meses juntándonos con el director pensando en una forma de vida, una historia de vida que no es la tuya y totalmente opuesta a mi persona y en los detalles que hacían al personaje, la forma de expresarse, de caminar, de correr, todo lo trabajé”, contó Grudke.

En ese contexto acotó: “ Tengo un amigo que vio la película y me dijo ‘lo único que tengo que criticarte es lo mal que corrés’, y me encantó porque yo toda la vida fui muy deportista, muy de vida sana y pensé en esos detalles, una persona que decide recuperarse después de estar años consumiendo, y poder engañar a mi propio amigo me gustó”.

Además, la modelo confesó: “La felicidad mía y plena es que un director haya confiado en que yo pueda hacer otras cosas y haya visto otras cosas en mí para entretener, para hacer películas, que no sean comedia o personajes de antes, fue un gran desafío”.

En esta línea, para aportar a despegar la modelo del personaje fílmico, Ingrid también optó por dar una imagen distinta de la que se suele ver en las publicidades o pasarelas.“Durante el rodaje tuve un color cobre y como son distintas etapas de la vida, tuve que usar pelucas de diferentes colores, para que la gente vea a Sofía y no a Ingrid. Tuve que sacarme completamente la modelo”, relató, al tiempo que recalcó la dedicación previa.

“Fue mucho trabajo, entre mate y mate con Roberto y hablar del personaje todo el tiempo. Entonces, cuando llegué al set de filmación ya sabía qué tenía que hacer, como tenía que actuar”, cerró, satisfecha.

Por otro lado, en medio de la cuarentena obligatoria por la emergencia sanitaria del Covid-19, Grudke se mostró animada de poder aportar su granito de arena a entretener a aquellos que se quedan en casa y que el estreno se haya dado de esta manera, ya que todos pueden disfrutar de la película de manera gratuita.

A la obereña también esta cuarentena la encuentra en un parate y también le toca quedarse en su casa.

“Como saben, hace 25 años vivo arriba de un avión, entonces quedarme en mi casa, poder disfrutar de tu lugar...”, dijo remarcando el lado positivo. “Me tocó en Buenos Aires, me hubiese encantado estar con mi mamá y mi papá en Oberá, pero me toco acá y cumplo con lo que piden las autoridades”, manifestó.

Reflexiva, entendió que “para mucha gente es muy difícil dejar esa libertad de salir y entrar cuando uno quiere, pero estamos pensando en todos”.

A su vez, más allá de recomendar que vean la película, saludó amorosamente a sus coterráneos y alentó “que la gente no se ponga triste, tenemos que tener la fuerza mental y seguir adelante. Dar la mano al prójimo, si es necesario. Si todos miramos al vecino, a la persona de al lado que por ahí necesita más que uno, podemos ayudarlo, está bueno ser solidarios, más en estos momentos”, sumó.



