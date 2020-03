Derrumbando al coloso

Domingo 8 de marzo de 2020 | 02:00hs.

Una vida en loop. Generaciones y generaciones repitiendo acciones de un sistema abusivo que menoscaba “a la otra mitad”, que intenta alterar la esencia amorosa, empática, equitativa, sorora, en la que se debería basar toda sana sociedad. Bisabuelas, abuelas, madres e hijas que en un simple repaso pueden encontrar puntos en común en historias de derechos vulnerados, incluso con una naturalidad cotidiana con la que se intentan disfrazar.





“Este año planteamos la deuda es con nosotres”, advierte Elena Maidana, al frente de la Coordinadora de Trabajadorxs Mujeres Trans, Travestis, Lesbianas, Bisexuales, Intersexuales, Pansexuales y Queers, que encabezan la marcha de mañana en Posadas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.





Con la necesidad de repetirlo para quienes no queda claro: “No es un día para que nos regalen flores, sino para ocupar el espacio público del cual históricamente fuimos excluidas, desalojadas. Ocupar el espacio público, tomar la palabra pública, estar en el corazón de la política y hacer política de otra forma”, instó Maidana, e insistió: “Lo planteamos como reafirmación política, como un día en el cual reivindicamos, sostenemos y defendemos nuestras identidades. Nos plantamos en la sociedad como actores de la historia con capacidad de decidir, deliberar, definir y transformar la realidad”.





En esta línea, desde su labor en la Oficina de Protección de Derechos y Abordajes de la Violencia, de la Facultad de Humanidades y el centro psicosocial del IPS, Alejandra Petit refirió que el tan instalado modelo patriarcal reproduce situaciones de desigualdad constante.

“Es un sistema organizado en donde hacen bases las relaciones desiguales de poderes. Si lo desentrañamos es desde la educación básica”, entendió la trabajadora social que día a día atiende casos de violencia contra la mujer.







“Desde cómo criamos a nuestros hijos de manera diferente. Si es nena le enseñamos a cocinar, a cuidar al hermanito y si es un varón y se cae: le decimos: ‘Sos hombre no llores, levantate’. Entonces al varón le exigimos desde muy pequeño que reprima sus sentimientos, que no exprese lo que realmente siente, que lo oculte, y contradictoriamente de grande le pedimos que sea un padre presente, que sea amoroso...”, reflejó.







Así desde muy tempranas edades está planteada una grieta bajo una estructura que históricamente desfavoreció a la mujer, en materia de libertades, derechos, acceso a la educación, el trabajo.





“Nadie nace violento, son conductas que se aprenden desde las relaciones interpersonales”, profundizó la trabajadora social, que observa: “Desde lo más sutil aparece el sistema patriarcal para marcarnos la cancha”.







Desde lo afectivo, la exigencia a ser mamá o buena mamá, de cómo vemos los celos, la infidelidad, el placer, entre otras aristas cotidianas. Por ese motivo, desde la Universidad Nacional de Misiones, y especialmente en la Facultad de Humanidades se replican periódicamente investigaciones científicas en materia de género y, en este sentido, la Ley Micaela (Ley de Capacitación Obligatoria en Género) está ejerciendo un gran avance con talleres sobre sensibilización en la sociedad. Además allí funciona en la casa de estudios un espacio de consejería sobre derechos sexuales y salud reproductiva.





Como especialista en normativas, Florencia González, integrante de la Red de Abogadas Feministas de Misiones, detalló: “En cuanto contenido legal, como país y provincia somos pioneros de un montón de cuestiones. Pero tenemos las leyes y no las aplicamos. El problema es una cuestión presupuestaria y también de desconocimiento”,entendió la letrada.





“La Ley Micaela es algo relativamente nuevo y son temáticas que generaban mucha resistencia. Es una cuestión de procesos sociales y culturales; no se modifican de un día para otro porque venimos de una sociedad milenaria machista y la parte normativa es lenta”, subrayó González.







Esta red de abogadas nació ante la necesidad de aunar esfuerzos por mantener una mirada equitativa y sentar jurisprudencia en la región. “Somos mujeres las más comprometidas, pero no deberíamos serlo”, arguyó González, al tiempo que reconoció que cuesta mucho cambiar las formas arcaicas del Poder Judicial. “Muchas veces se considera que la perspectiva de género es estrictamente femenina y en realidad hace referencia a una aplicación igualitaria de las normas”, sumó.

Entre los reclamos que se enarbolan está el simple hecho de la aplicación de leyes sancionadas como la ESI, por ejemplo, y la reglamentación de nuevas como la despenalización del aborto.







Teniendo en cuenta lo que queda por conquistar, las entrevistadas coinciden en que la unión es uno de los mayores logros y en ella incluyen no solo a mujeres sino trans y otras identidades, también eje de vulnerabilidades.





“Se consiguió la visibilidad política, como decimos en nuestros cantos: ‘ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, el patriarcado capitalista se va a caer’”, eleva Elena Maidana.







En coincidencia, su colega Ana María Gorosito Kramer ensalza el concepto de sororidad. “Yo fui madre sola y lo resolví con la solidaridad de otras mujeres y esto es fundamental: la solidaridad acrítica. Hay una descalificación de los movimientos feministas entre sí, cosa que no puede ocurrir. Nuestro enemigo que es el patriarcado y el sistema capitalista es muy poderoso, entonces no podemos permitirnos esa debilidad de no dialogar y acordar”, resaltó.

De la misma manera, denunció: “Vivimos en una sociedad de la hipocresía y la contradicción” en relación a que muchas mujeres jóvenes no son empleadas porque en el ámbito laboral los embarazos son inconvenientes, mientras existe la idea de que ‘la maternidad es sagrada y hay que mantener los embarazos bajo cualquier condición porque hay que salvar las dos vidas’.





Bajo esa óptica, recordó que muchas veces con la misma ironía, desde opulentos hogares incluso hasta desde el Estado misionero se ensalzaban a las madres con multiplicidad de hijos.







“Espero que hayan cambiado su opinión y comprendan que tener hijos no es solamente una cuestión biológica, sino de asumir una responsabilidad de esas vidas futuras. Maternidad responsable en tiempos de alta incertidumbre, rotatividad laboral, salarios mal pagos, y toda esa situación de la que hablamos de la mujer con relación al trabajo (ver Condiciones dignas…) debería ser puesta en primer plano antes de considerar cualquier otra cosa”, planteó.

En definitiva, abrir el debate y detener el avasallamiento violento es tarea que nos mantiene alertas y unidas.





“Tratamos de pensar, prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer”, enunció Maidana como objetivo. “Una de las consignas es ‘Queremos cambiarlo todo. Tenemos derecho a decidir por nosotras mismas’. Creo que falta mucho pero que hemos avanzado al pararnos y reconocer que podemos decidir, intervenir y deliberar desde nuestras propias construcciones”, cerró.









Cortar con la conducta cíclica arcaica e imperante es una decisión. Una pausa hoy a ese loop cotidiano puede ayudar a definir la manera de apagarlo para siempre y hacer que esta vida valga más glorias y menos penas. Todo hecho es político.

Condiciones dignas para romper el techo de cristal

La efeméride del 8 de marzo, durante algunos años denostada por el marketing comercial, refiere a una seguidilla de hitos en la lucha por los derechos femeninos, que tuvo su punto más álgido en Estados Unidos en 1908. Allí, una pacífica huelga por mejoras en las condiciones laborales en la fábrica Cotton, de Nueva York, terminó en la trágica muerte de 129 mujeres que marcó la historia de la lucha sindical y laboral en el mundo, para siempre.

Si bien hoy el trabajo está más regulado, la equidad de género todavía no es un logro que podamos celebrar.





Sueldos dispares, lugares de poder con hegemonía masculina, y la constante necesidad de demostrar que sí podemos, son algunos males que se naturalizan en todo tipo de empresas y oficinas del Estado.





“Lo primero es que el trabajo no puede ser en condiciones infrahumanas de ninguna manera y además no solo debe ser bien remunerado, sino remunerado a la altura de lo que es el trabajo del hombre. Esa es una bandera que todavía mantenemos”, arrancó explicando Ana María Gorosito Kramer, antropóloga social, referente en las ciencias misioneras.





“En muchas actividades sigue la informalidad en la aplicación de salarios y el hombre trabajador tiene más que la mujer. ¿Cual es el pretexto? Que la mujer tiene el día femenino, falta con más frecuencia porque tiene hijos o familiares mayores que atender” remarcó.





Por otro lado, escalar en posiciones es una travesía de peligrosos obstáculos en el mundo patriarcal. “Por suerte están las valientes que van rompiendo el techo de cristal, por ejemplo las que empezaron estudiando medicina. Las primeras mujeres que estudiaron medicina en Argentina se tuvieron que bancar claustros universitarios realmente misóginos, horribles”, recordó Gorosito.





Incluso conjugar el trabajo con la maternidad o las tareas de la casa, que también siguen recayendo de manera naturalizada en las mujeres, reviste una carga extra. “Las prácticas cotidianas siguen reproduciendo la desigualdad, por eso la mujer de hoy sigue teniendo una carga importante. Un alto costo de salud física y psicológica”, entendió Alejandra Petit, trabajadora social. “Además, la que quiere progresar en lo académico y laboral siempre tiene el ojo crítico de la sociedad. Podés ser gerente de la empresa más exitosa pero no tenés un hijo y te lo cobran”, alegó. En esa línea detalló que así en el instalado sistema patriarcal, hay situaciones en las que la violencia pasa casi imperceptible, por ejemplo que en una tarea colectiva, se lleven los elogios los varones del grupo. “Ese es el desafío que nos queda a nosotras las mujeres trabajadoras para seguir conquistando”, anunció Petit. “Porque creo firmemente que los derechos no son otorgados, regalados, ofrecidos, los derechos se conquistan. De hecho hoy podemos trabajar, estudiar, participar políticamente gracias a la lucha feminista de muchísimas mujeres que han dejado incluso la vida. Es una responsabilidad muy grande la que tenemos no solo de sostenernos, sino de seguir abarcando y conquistando derechos en términos de equidad”, concluyó.