Derrame de misericordia

Lunes 20 de abril de 2020

Mantener la distancia social no implica renunciar a la cercanía afectiva. Si no hay misas, novena, peregrinación o festival, que la fiesta de la Divina Misericordia se haga sentir con lo que no puede dejarse pasar: la mano solidaria, la empatía con el que menos tiene. Por eso, en Itaembé Miní, la parroquia Jesús Misericordioso repitió el arroz con pollo que año a año se comparte en compañía y que ayer se repartió para multiplicar casa por casa el esfuerzo de los que eligen no quedarse en su casa, sino congregarse al calor de un preparado que alegró el mediodía de quienes peor la están pasando.