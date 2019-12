Derecho de la UBA avanza en la paridad de género

Sábado 21 de diciembre de 2019

Las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvieron que las ternas de profesoras y profesores propuestas para dirigir los departamentos académicos “deberán estar integradas por personas de distinto género”, informaron voceros de esa institución. “En ese sentido, quien sea designado o designada subdirector o subdirectora no podrá ser del mismo género que el o la director o directora”, informó la Facultad en un comunicado. Esto se logrará ubicando “de manera intercalada, en forma alterna y consecutiva, desde el primer titular hasta el último suplente”, una mujer y un hombre, de modo tal que no haya dos personas continuas del mismo género en las listas. Las autoridades de la Facultad de Derecho de la UBA tomaron estas decisiones durante una sesión de su Consejo Directivo. Además, anunciaron que extenderán “progresivamente” el criterio de paridad entre personas de distinto género para la conformación de los equipos de trabajo en todas las áreas de gestión de la Facultad. En 2018, la Facultad de Derecho de la UBA estableció la diversidad de género en todos los jurados de grado, posgrado y de concursos docentes y no docentes. En 2011 había creado el Programa de Género y Derecho, que tiene como principal objetivo contribuir a la “transversalización” del enfoque de género en esa casa de estudios.Una de las últimas acciones de ese programa comenzó el 9 de diciembre último con la capacitación en género y violencia contra las mujeres en virtud de la Ley 27.449, conocida como “Ley Micaela”, destinada a las autoridades de la Facultad.