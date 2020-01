Depositaron dinero para cobrar un premio y fueron estafados

Lunes 13 de enero de 2020 | 06:00hs.

“¿Está Diego Da Silva?”, preguntaron desde el otro lado de la línea telefónica. La respuesta fue afirmativa y derivó en una estafa de proporciones para una humilde familia del barrio 1 de Mayo, Villa Bonita, municipio de Campo Ramón.





El martes pasado, Ilda Rodríguez (52) radicó una denuncia ante la Seccional Primera de Oberá, tras corroborar que manos anónimas saquearon su cuenta del banco Nación.





Según le indicaron en la sucursal bancaria, su tarjeta de cobro de la pensión de madre de siete hijos habría sido clonada, tras lo cual iniciaron la gestión de la correspondiente sustitución.





Pero no sólo ello, ya que antes la mujer y su esposo cayeron en las garras de malvivientes que la estafaron con el cuento de que había ganado un premio por una línea telefónica en desuso.





“En octubre llamaron por teléfono y preguntaron por mi marido diciendo que tenía un premio muy importante, pero para cobrar tenía que depositar 8.000 pesos en Rapipago. El supuesto premio eran 200.000 pesos. Depositamos la plata y después nos pidieron 8.100 más por unos papeles. Luego pidieron 2.700 más, pero le dije a mi marido que me parecía una estafa”, detalló Rodríguez.





A esta altura, además de los 16.100 pesos perdidos, el estafador le solicitó que le manden fotos de los DNI de la pareja y de la tarjeta de cobro de la mujer, artilugio que posteriormente habrían usado para clonar el plástico.





El lunes pasado, la mujer se acercó a la sucursal Oberá del banco Nación y constató que en su cuenta había sólo 45 de los 11.400 pesos que le depositaron en concepto de la pensión y el bono de 5.000 pesos.





Delincuentes detrás del teléfono





Si bien no hay cifras oficiales, Misiones no escapa a esta lógica. Fuentes judiciales señalan que se registran y denuncian casos semanalmente, pero no siempre los delincuentes tienen éxito.







En ese entonces -julio- fue consultada por el robo bajo la modalidad cuento del tío de unos 700.000 pesos (al cambio de entonces) en diferentes divisas. El hecho ocurrió en pleno microcentro de Posadas.







Ozuna agregó en esa oportunidad que se trata de una estrategia que vienen utilizando los delincuentes en todo el país y que las historias de los embaucadores son muchas: cambio billetes, de la numeración o premios como ocurrió en Oberá.







Beneficios y estadísticas





Este tipo de delitos permite a los delincuentes exponerse a penas más bajas que, por ejemplo, un asalto a mano armada en caso de ser descubiertos y crecen sensiblemente en épocas de crisis económicas, como lo indican algunas estadísticas.







En cifras $27.500 Además de los 16.100 pesos perdidos en los depósitos hechos en Rapipago, también le vaciaron la cuenta bancaria, que tenía más de 11.000 pesos.

Pasos a seguir ante este tipo de llamados Ante una comunicación telefónica de ese tipo, lo esencial es guardar la calma.

Es recomendable cortar la comunicación inmediatamente.

Nunca decir nombres o aportar otra información sobre el grupo familiar que pueda ser utilizada por los estafadores.

Siempre desconfíe si le solicitan dinero o algún tipo de depósito.

Instruir a todas las personas de la casa que puedan atender el teléfono, fundamentalmente a los niños, mayores y al personal doméstico, acerca de no aportar datos a desconocidos sobre los miembros de la familia o el movimiento del hogar.

Ante cualquier tipo de situación que les parezca sospechosa, comunicarse con la dependencia policial más cercana o al 911.

“Incluso le pidió a mi marido que mande una foto de medio cuerpo para conocer la cara del ganador, y que no le teníamos que contar a nadie porque nos iban a depositar 200.000 pesos y era riesgoso que alguien sepa y nos quieran robar. Al final esa persona nos robó”, lamentó.“En el banco me dijeron que me clonaron y me van hacer otra tarjeta, pero esa plata ya perdimos. En casa viven cinco nietos y tres hijos míos menores y estamos pasando mal. Para colmo mi marido se descompensó por los nervios y necesita medicamentos”, lamentó la damnificada.Las estafas telefónicas, sobre todo las denominadas cuentos del tío -o del nieto de las que son víctimas los ancianos-, son una constante. Especialistas tanto policiales como judiciales coinciden que los casos se repiten y que los delincuentes prueban e insisten con varias posibles víctimas hasta que alguno cae.“Hay que corroborar la llamada, devolver la llamada al supuesto nieto, sobrino o tío por lo que se haya hecho pasar el delincuente para verificar que sea verdad. No actuar en el primer llamado”, señaló a El Territorio el año pasado la comisario Sandra Ozuna, de la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones.“Estos delincuentes se perfeccionan, por decirlo de alguna manera, van buscando distintos ardides, distintas metodologías para llegar a la víctima”, alertó.Una de ellas es el informe anual del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires para 2018, que se dio a conocer en septiembre del año pasado.Los robos de dinero –y puntualmente de ahorros– orquestados a través de una abanico de farsas aumentaron un 55,4% en un lapso de 12 meses: las causas en esa provincia pasaron de ser 8.346 en 2017 a 12.971 en el periodo mencionado, según reconstruyó Infobae.