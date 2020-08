Deportistas denuncian presencia de aceite en el río Paraná

Miércoles 5 de agosto de 2020 | 03:00hs.

Por Victoria Bergunker interior@elterritorio.com.ar

Una situación preocupante se dio a conocer ayer a través de deportistas acuáticos, quienes manifestaron que desde hace dos semanas están “remando en aceite”, lo que encendió la alarma en el sector y buscan una respuesta.El Territorio dialogó con José Aguirre, profesor en el club de canotaje Río Paraná: “Hace dos semanas que venimos viendo la mancha, pero hoy (por ayer), con el viento norte, el olor era muy fuerte y después se juntó todo el aceite sobre los bordes de los clubes náuticos. En el de Seró, que está justo en la esquina sobre los camalotes, hay una mancha negra que parece brea, todos los botes de los chicos están aceitados. Es toda la bahía del arroyo Itá hacia El Brete”, explicó.En este sentido, comentó que dialogó con sus pares Nicolás Dasso, de la Escuela de Vela, y Thierry Seró, del Club Seró, quienes también se mostraron preocupados ya que además de las manchas aseguraron que “es insoportable el olor del aceite”.Si bien intentaron sacar conclusiones, lo cierto es que aún no se tomó la muestra pertinente para corroborar de qué se trata. “Llamé a la gente de Prefectura y ellos me dijeron que iban a ir a ver. También hablé con gente del municipio para avisarles que los chicos están remando en aceite, literalmente. Me dijeron que mañana (por hoy) se iban a encargar de ir a ver”, agregó Aguirre.El deportista afirmó que río arriba no se ve la mancha, sino que está bien marcada sobre los clubes náuticos. “Creemos que si era del barco de Candelaria, tendría que estar toda la costa manchada, aparte eso después de un tiempo se va, pero esto es constante”, se refirió en relación al buque que se encuentra varado en el puerto Campichuelo, Cambyretá, departamento de Itapúa, frente a las costas de Candelaria y contenía aceite en descomposición.“Queremos solucionar este tema para que los chicos puedan seguir remando. Ellos van más hacia el lado del Yacht Club, donde está la mancha, pero para la vuelta se manchan. Terminan con la ropa, zapatillas y los botes aceitados, tuvimos que lavar con detergente”, lamentó.Finalmente, afirmó que se comprometió con sus pares a tomar cartas en el asunto “para tratar de averiguar de dónde viene este aceite, porque pasan los días y sigue ahí y la actividad no puede seguir así. Alguien nos tiene que dar una solución, ver de dónde sale”.Desde la Municipalidad de Posadas indicaron que están al tanto de la situación y que hoy irían al lugar a tomar una muestra.“Se está investigando. Mañana (por hoy) a la mañana vamos a tener más precisiones”, indicó a este matutino Cristian Olmo Herrera, director de Medio Ambiente del municipio. Trabajarán en conjunto con el área de Bromatología.