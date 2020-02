Denunció que su hijo es víctima de maltratos

Miércoles 5 de febrero de 2020

En los últimos seis años, Waldemar Lindeman (47) trajinó organismos y juzgados en busca preservar la integridad de su hijo que actualmente tiene 12 y sería víctima de constantes maltratos y explotación laboral por parte de su madre y su padrastro, denunció el progenitor.

En diálogo con El Territorio, exhibió documentación que corrobora sus dichos, aunque hasta el momento la justicia no accionó en consecuencia.

Además de sus propias denuncias, también enumeró presentaciones realizadas por docentes de la Escuela 636 de Guaraní y vecinos de Villa Industrial, en el citado municipio, donde el menor reside con su mamá y el concubino.

“No sé qué esperan, que maten a mi hijo o lo dejen discapacitado de las palizas que le dan. No entiendo por qué la justicia no hace nada, siendo que presenté muchas pruebas y mi hijo quiere vivir conmigo”, remarcó.

Lindeman también reside en Villa Industrial, en la zona rural de Guaraní, junto a su segunda esposa y sus hijos de 5 y un año y ocho meses. En tanto, lleva adelante una incansable lucha para obtener la custodia de su hijo de 12.

“Cuando él tenía 4 me separe de la madre por el motivo que siempre golpeó a nuestro hijo. No podía aguantar lo que le hacía y le dije que el nene se venga conmigo, pero ella nunca lo permitió. Al poco tiempo se acompañó con otro hombre y desde ahí es peor porque lo explotan laboralmente. Le hacen vender bollos y si no vende todo no come, me contó él mismo”, lamentó.

Precisó que la primera denuncia por violencia data del 2014 y fue realizada por una docena que observó que el menor presentaba moretones, le consultó al respecto y le contó lo que padecía a manos de su mamá y el padrastro.

Asimismo, mencionó que hasta el 2018 cumplía con la cuota alimentaria, pero la mujer nunca respetó el régimen de visitas fijado por el Juzgado de Familia.

En tanto, mencionó que en 2018 el padrastro sufrió un accidente, estuvo internado y la madre encerraba al nene durante todo el día, hasta que los vecinos denunciaron y no tuvo alternativa que entregarlo al padre.

“Estuvo 15 días conmigo y no se quería ir. De noche tenía pesadillas y gritaba que no le peguen. Me contó barbaridades y que le mezquinan la comida”, indicó abatido.