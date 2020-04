Denunció que le robaron nafta en la Seccional Quinta de Oberá

Martes 7 de abril de 2020 | 10:30hs.

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

El 12 de febrero pasado, Ezequiel A. (43) se dirigía a la provincia de Corrientes y paró en una estación de servicio de Oberá para llenar el tanque de su Volkswagen Fox, circunstancia en la que fue abordado por un sujeto con el que tuvo problemas previos por una disputa judicial.

La discusión derivó en insultos y de ahí pasaron a las manos, tras lo cual ambos fueron detenidos por la Policía y quedaron alojados en la Seccional Tercera. En tanto, los respectivos vehículos quedaron en resguardo de la Seccional Quinta.

Al recuperar la libertad, el propietario del Fox constató que faltaba todo el combustible del tanque y el matafuego. Además, aseguró que le cambiaron la batería del coche.

En consecuencia, el 27 de febrero radicó una denuncia ante la Seccional Primera, con jurisdicción en la zona donde se produjo el incidente que derivó en su detención.

Al respecto, en diálogo con El Territorio mencionó que transcurrido más de un mes de su reclamo, hasta el momento no obtuvo ningún tipo de respuestas por parte de las autoridades policiales.

“El jefe de la Primera se mostró muy accesible y me atendió muy bien. Me dijo que iban a investigar porque se trata de una acusación muy grave, pero no veo ningún avance. Me generaron un perjuicio económico y nadie se responsabiliza. Creo que la autoridad debería dar el ejemplo”, opinó.

Asimismo, en la denuncia mencionó que estando detenido tuvo el primer indicio de lo que podría pasar, puesto que el un efectivo le comentó que era posible que el combustible se “evapore” porque su coche quedó estacionado a la intemperie, en el predio de la Seccional Quinta del barrio Cien Hectáreas.



La detención

Según comentó el damnificado, el 12 de febrero a las 17.30 estacionó en la estación de servicio de avenida Sarmiento, casi calle Estrada, donde llenó el tanque de su auto porque pretendía viajar a Corrientes para buscar a su hija.

En ese sentido, mencionó que “cargué combustible, pagué y guardé el ticket, que por suerte todavía tengo como prueba. En eso me doy cuenta que llegó una persona con la que tengo un problema de larga data porque usurpó una propiedad que me pertenece”.

“Él me siguió y me atacó, por lo que me tuve que defender. Los dos nos golpeamos y rompimos partes de nuestros autos. De ahí me fui derecho a la Seccional Primera para hacer la denuncia, y el otro sujeto llegó atrás mío. Entonces lo que hicieron fue detenernos a los dos”, agregó.

Ambos contendientes permanecieron cuatro días tras las rejas en la Seccional Tercera, acusados de lesiones y daño mutuo.

“En ningún momento me quejé por la causa de la detención, sino por el accionar del o de los policías que me robaron el combustible. Creo que la autoridad debería dar el ejemplo”, señaló Ezequiel A.

Y agregó: “Cuando me llevaron al juzgado para declarar, el chofer de la Seccional Primera me contó que él mismo llevó mi auto a la Quinta. Me dijo que era una lástima que tenga el tanque lleno porque el auto queda a la intemperie y el combustible se evapora por el sol. Palabras textuales. Le dije que es imposible, y tampoco se puede gastar un tanque por hacer menos de cinco kilómetros desde el centro a la Quinta, en Cien Hectáreas”.