“Denuncié 25 veces a mi ex, pero nunca lo detuvieron”

Jueves 7 de mayo de 2020

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Fueron años de maltrato físico y psicológico que se tradujeron en 25 denuncias por violencia de género, aunque el acusado no pasó ni un solo día tras las rejas. En cambio, en julio del año pasado la víctima fue denunciada por su agresor y permaneció detenida cinco días. Un hecho inédito.

“Mi ex tiene un cuñado que es policía y siempre lo ayudó a zafar; y cuando él me denunció a mí, armaron una causa y me metieron presa. Desde entonces vivo con el corazón en la boca, de perimetral en perimetral, porque sé de lo que es capaz. Para colmo, con la cuarentena no puedo moverme de mi casa y él sabe que estamos solas con mi hija”, alertó Carol L. (30).

En diálogo con El Territorio, la mujer precisó que convivió casi ocho años con el agresor, identificado como Ezequiel A. (32), el padre de su pequeña, que tiene tres años.

Mencionó que el sujeto continúa intimidándola y teme que irrumpa en su domicilio, como lo hizo varias veces desde que están separados.

“Denuncié 25 veces a mi ex pareja y en más de una ocasión, cuando llegaba la Policía me encontraban toda golpeada, con la nena llorando en brazos y él adentro de la casa, pero nunca le llevaron. Él siempre hablaba con los policías y les decía que era pariente de un colega de ellos, y entonces no lo llevaban preso. Se acostumbró a hacer eso, a manejarse con total impunidad. Incluso no sé si todas mis denuncias llegaron al Juzgado”, señaló.

En tanto, aseguró que su ex nunca le pasó la cuota alimentaria de su hija, al tiempo que “en el Juzgado de Familia me dijeron que igual tiene derecho de ver a la nena, aunque no me ayude en nada”.



Vivir con miedo

Reviviendo el último incidente, recordó que en julio pasado el sujeto se presentó en su departamento, se puso violento y quiso llevarse a la nena. Al respecto, comentó: “Llamé a la Policía y cuando llegaron él estaba sentado en la escalera. Pensé que lo iban al llevar preso y me sentí segura, pero ahí les dijo que lo agredí y me detuvieron a mí. Me esposaron, tiraron mi celular y se llevaron a mi hija. Para colmo eran todos hombres, no actuó ningún personal femenino”.

Aseguró que los efectivos ni siquiera le permitieron cerrar su casa y la trasladaron a la Seccional Segunda, donde permaneció cinco días detenida por los presuntos delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad.

“Mi ex argumentó que yo lo golpeé, pero nunca presentó un certificado médico. Lo más grave fue la supuesta privación de la libertad, pero cuando los policías llegaron él estaba sentado en la escalera de afuera. O sea, no estaba privado de su libertad”, explicó indignada.

A todo esto la mujer perdió su trabajo y lo pasó muy mal en la Seccional Segunda, según comentó.

Cuando recuperó la libertar radicó una denuncia ante el propio jefe de la dependencia, pero “hasta el día de hoy nunca me citaron por ese tema. Tampoco me llamaron por la denuncia de mi ex ni me informaron cómo quedó ese tema en el Juzgado de Instrucción Uno”.