Denunciaron por presunto cohecho al jefe de la comisaría de Campo Viera

Miércoles 17 de junio de 2020

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Una mujer denunció por presunto cohecho al jefe de la comisaría de la localidad de Campo Viera, a quien acusó de exigirle dinero a cambio de liberar a su hijo y evitar la instrucción de sucesivas causas contravencionales.

La denuncia fue radicada ayer por Patricia Soza (32) en sede de la Unidad Regional II de Oberá, con jurisdicción sobre la citada dependencia.

Además, en la ocasión reconoció que en dos oportunidades pagó 3000 pesos para excarcelar a su hijo, identificado como Alejandro Javier D. (18).

“El jefe de la comisaría de Campo Viera tomó por costumbre cobrar para liberar a los presos, pero eso está mal. Dos veces le pagué 3000 pesos para que le largue a mi hijo”, aseguró Soza en diálogo con El Territorio.

En tanto, mencionó que el joven habría sido víctima de golpes y apremios, lo que también citó en la denuncia de la víspera.

Indicó que hace dos semanas su hijo fue detenido por una patrulla del Comando Radioeléctrico local cuando se dirigía a comprar cigarrillos a un kiosco del Barrio Oeste, donde residen.

Al respecto, comentó que “como lo tienen marcado, lo detuvieron y le dieron una paliza. De ahí le llevaron a la comisaría y lo tuvieron tres días detenido hasta que se curen los moretones. Al tercer día me llamó el jefe y me dijo que quería hablar conmigo, fui y ahí pidió 3000 pesos para largarlo. Me dijo que así no pasaba al juzgado ni nada”.

Pero transcurridos unos días el muchacho volvió a ser detenido y se repitió la secuencia.

“El jefe me volvió a llamar y me dijo que vaya a la oficina. Otra vez me pidió 3000 pesos para largarlo y acepté. Ahora me arrepiento, porque veo que no hay plata que alcance para pagarle al comisario”, graficó.



“Dije basta”

En su denuncia, Soza también dejó asentado un incidente registrado la semana pasada, cuando efectivos policiales irrumpieron en su domicilio sin orden de allanamiento y agredieron a su esposo y a su hijo menor, de 11 años.

Según manifestó, los uniformados pretendían detener a su hijo mayor e ingresaron a su casa por la fuerza, lo que generó la reacción de ella misma y su marido.

“No sé lo que buscaban porque nosotros nos dedicamos a trabajar, y aparte entraron sin ninguna orden. Lo que pasa es que la Policía de Campo Viera está malacostumbrada a judear a la gente y ahora te llevan preso para cobrar coimas. Por eso dije basta y decidí hacer la denuncia”, afirmó.

Sobre la presunta metodología de cohecho, precisó que en las dos ocasiones en que pagó 3000 pesos (6000 en total) fue el propio jefe de la comisaría local quien le solicitó la plata a manera de “fianza”.

“Él consiguió mi número por el teléfono de mi hijo y me llamó a la oficina para arreglar una fianza, me dijo. Así fueron las dos veces. La verdad es horrible que tu hijo esté preso y que le peguen, por eso pagué dos veces. Pero sé que no corresponde, como tampoco corresponde que el jefe pida plata para soltar a los presos. Parece que me vio como un blanco fácil para hacer unas monedas, pero ya se tomó por costumbre”, señaló.

Asimismo, aseguró que “si mi hijo fuera un delincuente yo no lo apañaría, dejaría que pague sus culpas. Pero le tienen marcado, lo ven por la calle y le detienen y se hizo costumbre sacarnos plata”.

Incluso, mencionó que habría más personas que padecieron la misma situación, aunque serían reacias a denunciar por temor a represalias.