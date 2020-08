Denunciaron apremios por parte de policías tras operativo - El Territorio Misiones

Lunes 24 de agosto de 2020

Ramón Alberto Figueroa (37) y un menor de 17 años denunciaron que fueron víctimas de apremios por parte de integrantes de una comisión policial que los redujo y detuvo en el barrio Caballeriza.El hecho se registró el pasado 15 de agosto, alrededor de las 20.30.A consecuencia de los golpes recibidos, ambos sufrieron múltiples excoriaciones y hematomas en diferentes partes del cuerpo.Margarita Carballo (62), la madre de Figueroa, fue testigo de los hechos y aseguró que medio de la trifulca un policía extrajo su arma reglamentaria y disparó al aire, según denunció el último miércoles ante la Fiscalía de Instrucción Dos.“Mi hijo discutió con un vecino, llamaron a la Policía y cuando llegaron lo golpearon mucho. Me avisaron lo que estaba pasando, fui a ver y cuando llegué vi que los policías le estaban pegando y pateando. La gente empezó a reclamar y ahí un policía pegó un tiro al aire. Me insultó y me dijo que me iba meter presa, sólo porque les dije que no le peguen a mi hijo”, comentó.En diálogo con este diario también mencionó que un vecino de 17 años fue brutalmente agredido. Al respecto, en su denuncia también citó al joven y presentó fotos donde se evidencian las lesiones que padeció.“A mi hijo lo liberaron recién el jueves, en esos días él se quejaba de dolores y no le llevaron al médico. El viernes se sentía muy mal, con dolor de cabeza y lo llevamos al hospital, donde le hicieron una placa y le dieron calmantes. Todavía está todo moretoneado por la paliza que le dio la Policía”, lamentó.En tal sentido, aseguró que “la Policía está malacostumbrada a golpear a la gente humilde por cualquier cosa. Dice que pusieron el destacamento para mejorar la seguridad, pero todas las semanas hay quejas de los vecinos por golpes de los propios policías”.