Denunciaron al hermano de Dybala por robo

Viernes 3 de julio de 2020

Mientras Paulo Dybala goza de un muy buen presente en lo que fue la reanudación de la temporada de fútbol en Italia con la Juventus, parece que su familia no tiene la misma suerte en Córdoba. Esta semana se confirmó que el hermano mayor de la Joya, Gustavo, fue denunciado por robarse un auto en Laguna Larga, ciudad donde nació el futbolista.

El delito habría sido cometido en la noche del pasado domingo 21 de junio, fecha en la que se celebró el Día del Padre. Y la víctima fue Walter Nievas quien, según su relato, al salir de un bar en las cercanías de la terminal de ómnibus se dio cuenta de que su vehículo no estaba en el lugar donde lo había dejado estacionado. En medio de la desesperación, el hombre de 50 años vio cómo desde la calle se le acercó su propio auto, con Gustavo Dybala al volante y dos amigos, quienes se lo devolvieron. “Lo de anoche fue una cosa de borracho que hicimos con Gonzalo y Maxi. No creo que sea para que me denuncies. También, quiero pedirte perdón. Disculpas. Siempre tuvimos la mejor, no sé por qué me denunciás”, fue el mensaje que recibió Nievas en su WhatsApp por parte de Gustavo Dybala.