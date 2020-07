Denunciaron a resto bar por no cumplir con los protocolos

Lunes 20 de julio de 2020

El sábado por la noche se llevó a cabo la inauguración de un bar en la ciudad de Puerto Iguazú que antes de la pandemia funcionaba como discoteca. Los propietarios planificaron el espacio y las normas sanitarias para poder trabajar después de cuatro meses, pero la falta de compromiso de algunas personas puso en duda los protocolos sanitarios establecidos por el municipio para el funcionamiento del lugar.El hecho tomó estado público después de que se viralizaran imágenes del bar donde se podía observar una gran cantidad de personas brindando y bailando sin respetar el distanciamiento social establecido en los protocolos, además de un enfrentamiento entre efectivos policiales y un grupo de personas que insultaban a los uniformados que fueron solicitados por vecinos del lugar que denunciaron ruidos molestos.Según indicaron los representantes de discotecas y bares de Puerto Iguazú, el lugar había excedido la capacidad y se encontraban bailando, situación que está prohibida; además comercializaban comida sin estar debidamente habilitados para dicho servicio.La Policía constató que en el interior del local había aglomeramiento de personas.Por su parte, desde el local comercial sostuvieron que el lugar está habilitado como resto bar y aclararon que en ningún momento se excedió con la cantidad de personas, ya que solamente ingresaron los invitados a la inauguración y las personas que tenían reservas. “El resto bar está habilitado para el expendio de comida. Cuenta con 1.800 metros cuadrados y tiene dos niveles más el espacio del deck del lugar, es por ello que el municipio lo habilitó con un máximo de 30 mesas que garantizaban el distanciamiento social y tal como lo indica el protocolo la capacidad máxima de las mesas fue de cuatro personas”.Haciendo referencia a las imágenes de los videos que trascendieron donde se podía observar una clara violación del protocolo, indicaron: “Cerca de las 1.30 un grupo de personas incentivó a un brindis por el Día del Amigo. Cuando los propietarios notaron que los que se encontraban en las mesas del piso superior comenzaron a descender, solicitaron al DJ que baje la música e invitaron por micrófono a los presentes que vuelvan a sus lugares y que mantengan el distanciamiento. Como no logramos el orden cortamos la música un rato antes de que arribe la Policía”.Los efectivos policiales llegaron al resto bar luego de la denuncia de un vecino y labraron un acta por el exceso en la cantidad de personas y dio intervención al Juzgado de Faltas. Minutos más tarde, fuera del restobar los efectivos detuvieron a un hombre, cuya identidad no trascendió, porque increpó al personal policial. Pese a que en reiteradas oportunidades le solicitaron que se retirara seguía insultando y promoviendo el desorden, es así que se lo detuvo por infracción al código de faltas de la provincia, interviniendo el Juzgado de Paz.Desde el grupo de Discotecas y Bares de Puerto Iguazú lamentaron la situación y aclararon que no están en contra de los propietarios de lugar, sino que simplemente exigen que se cumplan los protocolos para que todos puedan volver a abrir sus puertas próximamente.