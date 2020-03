Denuncian una maniobra para ocultar cifras

Lunes 23 de marzo de 2020

Días atrás, el mundo celebró la noticia de que China había “aplanado la curva” reflejando pocos o ningún caso nuevo de Covid-19 en Wuhan, donde nació el brote. Sin embargo, los medios japoneses Apple Daily HK y 47 news denunciaron que se trata de una mentira más del régimen de Xi Jinping: no hay casos porque ya no testean. Según estos informes, China ha dejado de hacer pruebas para el coronavirus y por eso no hay “nuevos” casos locales. China no sólo mintió sobre el brote, sino que “desapareció” a los médicos y otros expertos en salud que trabajaban en él.