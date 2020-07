Denuncian que tres funcionarios municipales de Chaco se inscribieron para cobrar el IFE

Miércoles 29 de julio de 2020 | 09:30hs.

Aunque el Gobierno implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para mitigar el impacto del parate económico del coronavirus en los hogares más vulnerables, en los últimos días se supo que varios funcionarios públicos se inscribieron para cobrar el beneficio. Tras conocerse los casos de Jujuy y Salta, este martes Chaco se sumó a la lista de los escándalos.Tres empleados municipales que forman parte del gabinete del intendente Julio Paredez, de Villa Río Bermejito, una localidad del departamento General Güemes, intentaron acceder al beneficio.Uno de los funcionarios inscriptos para acceder al bono de 10 mil pesos es el director de tierras del municipio Carlos César Pospisil. Al ingresar su número de documento en la página de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el sitio señala: "Estamos trabajando en la asignación de una fecha de cobro", según informó TN.Otro de los empleados involucrados es el secretario de Relación con las Comunidades César Ramón Aznar. De la misma forma, al ingresar sus datos en la página de la Anses, el sitio arroja: "Elegiste cobrar en un medio de pago. En los próximos días nos comunicaremos con vos vía SMS para informarte la fecha exacta de pago".Por último, el tercer funcionario inscripto para acceder al beneficio sería el subsecretario de Cultura Diego Braun.Según dio a conocer Diario Chaco este martes, Paredez habría apartado a dos de los tres funcionarios involucrados. Además, el intendente le dijo a ese medio que desde el municipio ya solicitaron información al jefe regional de la Anses "para poder confirmar la información".Esta semana se conoció que, en Jujuy, el mismo jefe de la Anses se había anotado para cobrar el IFE. "Asistimos a un montón de personas para poder cargar el beneficio. Yo, como otros compañeros, puse a modo de prueba mi DNI para ver cómo impactaba en el sistema y cómo era el rechazo de una carga", justificó Adrián Mendieta tras conocerse la noticia.También en Salta se desató un escándalo después de que la radio FM Noticias denunciara que unos 52 concejales, un diputado y un intendente de distintos partidos políticos y de 32 municipios se anotaron al IFE, aunque no todos cobraron los 10 mil pesos.Sobre este último caso se refirió la titular de la Anses Fernanda Raverta al asegurar que desde el organismo que encabeza acompañan la investigación judicial que se lleva a cabo. "No sabemos si fueron inscriptos personalmente o si los inscribió otro", explicó."Las oficinas estaban cerradas, por lo tanto, el trámite fue personal y por computadora. Ahora a la Justicia le estamos dando los IP para que puedan ver dónde están esas computadoras", señaló. "Si alguna persona se inscribió voluntariamente, no reúne los requisitos y cobró, que es lo que tenemos que investigar, les garantizo que se puede recuperar el dinero. Lo hacemos habitualmente ya que este organismo recupera la plata que se depositó cuando ocurre una situación extrema o algún error", afirmó.