Denuncian que El Pepo dio shows sin autorización - El Territorio Misiones

Viernes 16 de octubre de 2020

“Tuvimos una semana complicada, triste por el fallecimiento de mi papá, que nunca superó la muerte de mi hermano, siempre estuvo triste. Decidí hacer este video para contarles que estamos cerca de que se haga Justicia, le pido a los amigos de Nico y Nacho que sigamos pidiendo Justicia por ellos. Para que Pepo de una vez por todas se haga cargo de lo que hizo, gracias por los mensajes y el apoyo incondicional de todos ustedes a las familias, lo sentimos”, dijo en un video Carlos Carabajal, hermano de Nicolás, el trompetista de Rubén Castiñeiras que junto con Nacho Abosaleh falleció en el accidente del 20 de julio del año pasado protagonizado por el músico que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria.A poco más de un año del accidente, la familia Carabajal sufrió otro duro golpe, la muerte del papá del trompetista, que nunca pudo superar la partida de su hijo. Marcelo Biondi, abogado de los familiares de las víctimas aseguró en diálogo con TN que las actitudes del Pepo aún hoy siguen generando “angustia permanente y revictimización”.Según aseguró el letrado, desde su prisión domiciliaria el músico continúa comercializando sus canciones y shows gracias a las redes sociales. Es por eso que él, en representación de las familias, pidió que se le revocara el beneficio: “Basta de privilegios, la ley debe ser igual para todos”.“No estoy en desacuerdo con las prisiones domiciliarias de los imputados en los que se neutralizan los peligros procesales. No es este el caso: El Pepo hace lo que quiere. Desde hace varios meses trabaja, comercializa temas musicales y shows para los que se venden entradas e, incluso, como es de público conocimiento, en algunos casos son publicitados por el programa ‘Pasión de Sábado’”, dijo y agregó que Castiñeiras no tiene autorización para hacerlo.Además, aseguró que el acusado tampoco realizó el tratamiento psicológico y psiquiátrico que le ordenó la Justicia. “Comenzó a realizar shows con venta de entradas previas –vía streaming- sin la autorización judicial extendiendo la morigeración oportunamente concedida, realizando actividades laborales públicamente por decisión propia al menos desde enero de 2020”, dijo.En marzo de este año El Pepo había lanzado el tema “Se siente” en el que hace referencia al accidente, a quienes murieron en él y a su encierro: “Se siente el dolor de quienes ya no tendrán. Sus hijos y sus amores para charlar. Sintiendo ese ruido a chapa me desperté. Se siente esa madrugada y no puedo ver. Se siente cómo se extraña a los que no están. Se siente que la visita no llega más. Se siente acá adentro que afuera alguien piensa mal. Se siente pero me cuesta tanto pensar. Sin derramar una lágrima y hasta entender. La angustia que mucha gente pueda tener. Le pido al señor que entiendan que a mi también me duele esa madrugada que ayer soñé”.Rubén Darío Castineiras, como es su verdadero nombre, está acusado de “homicidio culposo doblemente agravado” por el accidente ocurrido el 20 de julio del año pasado en dolores mientras el conducía su auto, en el que murieron el trompetista de su banda, Nicolás Carabajal y su asistente Ignacio Abosaleh.Respecto a su estado psicológico, la defensa del Pepo explicó: “Hay días que está bien. El psicólogo está haciendo un gran trabajo, agradecemos mucho su labor, pero pasó muy malos momentos. Tiene caídas, por eso tiene la contención de la mujer, de la madre que lo va a ver. Además, cuando pudo recibir visitas las recibió, por el covid 19 no puede ver a nadie. Se ve con su mamá y su hermano y a él le hace bien, está evolucionando muy lentamente. Hay días que lo noto bien, otros que más o menos. En mayo pasado el psicólogo me dijo ‘necesita volver a hacer música, cantar, o algo, tiene que ocuparse porque sino no sale de esto’. Es importante para él como para mi la abogacía, necesitamos estar ocupados. Recién ahora hace un mes que Pepo puede caminar relativamente bien. Está un poquito mejor de la pierna”.