Denuncian penalmente a Viviana Canosa por promover el de dióxido de cloro

Martes 18 de agosto de 2020 | 09:33hs.

En tanto, la conductora televisiva Viviana Canosa, anticipó ayer, a través de su cuenta en la red social Twitter que iniciará acciones legales contra quienes la "injuriaron y agraviaron".





A comienzos de este mes de agosto, la Conductora llevó a su programa Nada Personal (elnueve) una botella que, según ella, contenía dióxido de cloro (CDS), un químico potencialmente peligroso promocionado como supuesta cura para el coronavirus y lo bebió al aire. "Vamos a despedirnos, voy a tomar un poquito de mi CDS, oxigena la sangre, viene divino, yo no recomiendo, les muestro lo que hago", dijo luego de darle un trago largo a la bebida.



La conducta televisiva Viviana Canosa fue denunciada ante la Justicia porteña por haber promovido públicamente supuestos beneficios del dióxido de cloro, sustancia que le habría causado la muerte a un niño de 5 años en Neuquén a quien los padres le suministraron el producto con la érronea creencia de que lo protegería contra la Covid-19.La denuncia quedó radicada ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad por la presunta comisión del delito previsto en el artículo 208 del Código Penal, que sanciona a quien promociona un medicamento falso, y fue presentada por el diputado provincial Mariano Mansilla, del Frente de Todos. "No la acusamos de homicidio a Canosa porque seguramente no quería la muerte de nadie, sino por haber anunciado, con total irresponsabilidad, que tenía una sustancia que curaría el Covid-19", aseveró el legislador neuquino esta mañana en declaraciones formuladas a Radio 10."El nene no murió por coronavirus sino por la desesperación de los padres que creyeron que tenía Covid y le fueron suministrando distintas dosis a lo largo del día, hasta creyeron que iba mejorando y le dieron hasta 75 miligramos, lo cual es una locura absoluta", agregó el diputado en relación al niño que murió en la localidad neuquina de Plottier..Según el legislador provincial, existe un vínculo entre el hecho de que Viviana Canosa bebiera dióxido de cloro en su programa y asegurara que sirve para curar el coronavirus y la muerte del niño.En inciso 1 del artículo 208 del Código Penal, tipifica como delito a quien, "sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito".Mansilla señaló que, "en su programa de TV, que transmite en horario central, (Viviana Canosa) consumió una sustancia identificada como dióxido de cloro y se mostró en franca oposición a las recomendaciones de las autoridades sanitarias"."Este acto de materialidad sencilla tiene tremendas repercusiones en los hogares de nuestras familias que atraviesan el proceso de aislamiento social producto de las medidas sanitarias por la crisis de la pandemia de Covid-19", señaló.La autopsia ordenada por la fiscal Sandra Ruixo, que interviene en la causa por "muerte dudosa" por el fallecimiento del niño, determinó que el deceso se produjo por una falla multiorgánica, pero no pudo establecer el origen de esa falla, por lo cual se dispuso la realización de estudios complementarios.