Denuncian desmonte en la reserva de la aldea Mbororé - El Territorio Misiones

Viernes 25 de septiembre de 2020

Hace ya varios meses los integrantes de la comunidad mbya Fortín Mbororé de Puerto Iguazú trabajan en conjunto con la Policía ambiental y personal del Ministerio de Ecología de la provincia para frenar el apeo ilegal de especies nativas que se viene registrando dentro del territorio de la comunidad. El desmonte es realizado por los integrantes de otra comunidad mbya, Mirí Marangatú, que tiene su asentamiento dentro del territorio de Fortín Mbororé, y desde ese momento se registraron una serie de situaciones de violencia y problemas entre las dos comunidades.Los conflictos son de vieja data, incluso la comunidad Mirí Marangatú nació cuando un grupo de paisanos se enojó con el cacique Silvino Moreyra y decidió crear su propio asentamiento, por lo que tomaron un espacio de la tierra de la comunidad y fundaron su comunidad.En octubre del año pasado el conflicto entre las dos aldeas desató un incendio de grandes magnitudes donde se perdieron varias hectáreas de monte. No obstante, las discusiones no cesaron y cada vez se volvieron más intensas.En lo que va del año, los encargados de la seguridad del territorio de la aldea denunciaron más de cuatro veces a la comunidad Mirí Marangatú por la tala indiscriminada de árboles e incluso intervino la Policía Ambiental, pero la situación continúa igual.“Están devastando nuestra reserva, no sabemos bien cuántas hectáreas de monte ya perdimos pero estimamos que al menos el 60 por ciento del monte ya fue cortado. Intentamos hablar y no funcionó, vino la Policía y hubo problemas mayores, ya no sabemos cómo parar”, explicó Eriberto Aquino, uno de los encargados de la aldea Fortín Mbororé.Aquino contó a El Territorio que nuevamente debieron ingresar ayer al monte con efectivos policiales porque estaban trabajando con las motosierras. “Venden la madera, nos están dejando sin monte. Del monte sacamos la materia prima para nuestras artesanías y es nuestro pulmón, no podemos permitir que siga pasando. Ya hablamos con Ecología pero aún no hay respuestas”, recalcó.Desde la comunidad Fortín Mbororé entienden que la situación económica es complicada porque también están vendiendo el recurso natural. “Marcan lotes dentro del territorio de la aldea y los venden, eso tampoco se puede hacer. Necesitamos que Asuntos Guaraníes de la provincia y Ecología tomen cartas en el asunto”, remató Aquino.