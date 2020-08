Denuncian contagios masivos en trabajadores sanitarios de Brasil

Martes 11 de agosto de 2020

En la “cidade maravilhosa” se permiten desde hace un par de semanas las actividades deportivas en las playas -con tapabocas- y que la gente se bañe en el mar, pero sin permanecer en la arena, pero la presencia de los cariocas en las playas de Copacabana, Ipanema y Barra de Tijuca, en el oeste de la ciudad, es cada vez más frecuente.





Breves internacionales

Estados Unidos: alarma por una ola de contagios en niños

Las alertas rojas se encendieron ayer en Estados Unidos al revelarse una masiva ola de casi 100.000 contagios por coronavirus en niños en tan sólo 15 días.

Según un informe de la Academia Estadounidense de Pediatría, del 16 al 30 de julio 97.078 niños dieron positivo. Más de 25 niños murieron por Covid-19 en Estados Unidos sólo en julio.

Por otra parte, el presidente Donald Trump debió interrumpir ayer una conferencia de prensa sobre el coronavirus por un tiroteo en las cercanías de la Casa Blanca, situación que no pasó a mayores.

A casi una semana de las explosiones que arrasaron con parte de Beirut, el primer ministro de Líbano, Hassan Diab, renunció ayer y acusó a la “elite del país” de haber obstaculizado su gobierno para “tapar sus errores” y su responsabilidad en la devastación en la capital, lo que alimentó aún más la incertidumbre y los reclamos de cambio en las calles. Desde más temprano, grupos de manifestantes protestaban en las calles de Beirut, pese a la represión con gases lacrimógenos de la Policía, y tras conocerse la renuncia de Diab, algunos festejaron mientras otros redoblaron sus pedidos de elecciones anticipadas. Al caer la noche, las corridas, la represión y los gritos de manifestantes pidiendo un cambio político de verdad seguían resonando en las calles de la capital.















El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) denunció ayer que 232.993 trabajadores sanitarios de Brasil contrajeron coronavirus desde el inicio de la pandemia y alertó sobre los riesgos a los que se enfrentan en la primera línea de lucha contra el virus.En un comunicado, la Cruz Roja lamentó que Brasil “no sólo sea el segundo país más golpeado por la pandemia, con más de 101.000 muertos” sino además el que tiene más sanitarios y trabajadores esenciales afectados por el coronavirus, reportó la agencia Europa Press.Por ello, el CICR y Cruz Roja pusieron en marcha una campaña para lograr un “mayor respeto y protección” para estos trabajadores, que buscan acabar con el estigma y fomentar el apoyo.Según datos del Ministerio de Sanidad brasileño, 196 trabajadores sanitarios murieron a causa del Covid-19, si bien aún hay un gran número de casos que se están investigando.El Consejo Federal de Enfermería estima que los casos entre los enfermeros es de 32.279, mientras que los fallecidos son 334.No obstante, un sondeo realizado por el Instituto Datafolha de Brasil en julio último señala que los médicos son los profesionales en los que más confía la población en la actualidad y, aunque el 51 por ciento de los encuestados considera que el trabajo de los sanitarios está suficientemente reconocido, la mayoría considera que sus condiciones de trabajo son vagamente satisfactorias, cuando no “pobres” o “insuficientes”.La cifra de casos acumulados confirmados en Brasil es de más de 3.039.34. En tanto que fallecieron más de 101.269 personas.Estos números hacen que los gobiernos regionales se vean necesitados de tomar medidas de precaución, una más creativas otras no tanto, para evitar los contagios, que parecen no tener fin.En Río de Janeiro los cariocas y turistas que deseen tomar sol en las playas tendrán que reservar su espacio por una aplicación de celular, según anunció ayer el alcalde Marcelo Crivella.