Denuncian al ex intendente de San Vicente por irregularidades

Martes 7 de julio de 2020

El intendente de San Vicente, Fabián Rodríguez, y tres de los cinco ediles que componen el Concejo Deliberante radicaron dos denuncias contra el ex jefe comunal Waldomiro Dos Santos y otros dos miembros de su gabinete. Las presentaciones se basan en presuntas irregularidades en la venta de terrenos remanentes ubicados en la ex ruta nacional 14. Según consta en el documento, que fue publicado en el sitio San Vicente Informa, “las maniobras consistían en la falta de registros contables, inexistencias de documentales que puedan corroborar las operatorias de ventas realizadas y que fueran aprobadas oportunamente mediante la ordenanza 55/2018”.Ante esa situación, tanto el actual alcalde como los concejales Elvio Ceferino Rodríguez, Mirta Rodríguez y Alejo Rodríguez elevaron la denuncia contra la anterior administración, que concluyó con su mandato en diciembre pasado.La investigación se encaró en una primera instancia dentro del ámbito municipal, a través de un informe elaborado por la Secretaría de Hacienda del municipio a principios de junio.“Los compradores de buena fe firmaban los acuerdos con el intendente Dos Santos y luego abonaban en caja el monto acordado, hasta aquí nada ilegal o que despierte un manto de dudas sobre la operatoria. Pero el tema viene luego, ya que los recibos eran cancelados en el sistema interno de la comuna, es decir que se anulaba el pago, pero el dinero nunca era devuelto al contribuyente que efectuó el pago, sino que el mismo se quedaba repartiendo entre las personas implicadas”, se indica en el escrito.Tras conocerse el hecho, El Territorio consultó al alcalde Rodríguez, quien amplió: “El dinero por la compra del remanente sobre la ex ruta 14 tenía que estar en una cuenta especial del municipio en el banco, dinero destinado para la compra de bienes del municipio. Sin embargo, ese dinero no estaba, situación que fue advertida por el presidente del Concejo Deliberante, Jorge Hasan, y allí se procedió a revisar las cuentas de la comuna y había un faltante importante por esa operación”.“La realidad es que se concretó la venta, pero ese dinero no está. A su vez a ese terreno, que costaría unos 4 millones de pesos, le aplicaron a la persona unos descuentos, se cobraron unos 2 millones de pesos y se anuló ese recibo. La plata no está en la cuenta especial del municipio por ese predio que ahora pertenece al municipio de San Vicente”, manifestó.Asimismo, adelantó que pedirán ser querellantes para seguir los avances que pueda tener la causa, “tras un hecho en el que el único damnificado es el municipio en su totalidad”. Precisó que la denuncia fue presentada el jueves, y que ayer se sumaron las presentaciones de los concejales. En ambos casos, señalan por “delitos por estafas al Estado municipal” y la conformación de una “asociación ilícita, por lo cual se pide la detención inmediata de Dos Santos”.