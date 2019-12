Denuncian al actor Pablo Rago por abuso sexual

Jueves 19 de diciembre de 2019

El actor Pablo Rago enfrenta una denuncia por violación radicada esta semana en la Comisaría Comunal N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires.La denunciante es Érica Basile (34), que en su declaración expuso que trabajó como actriz realizando participaciones secundarias en distintos programas, y que en 2013 conoció en el Canal 9 al actor Pablo Rago, con el cual solo mantuvo comunicación telefónica en 2015, según publicó el sitio Teleshow.En el parte oficial se detalló que la mujer explicó que en diciembre del 2015 pactaron encontrarse “en el departamento del mismo (Rago), donde consumieron bebidas alcohólicas, y luego de varios minutos de charla y bebidas, él comenzó a tocarla en su parte genital, llegando a penetrarla sin su consentimiento”.Basile explicó que “no radicó la denuncia oportunamente por temor”.Interviene el Juzgado a cargo de Walter Candela “que dispuso la recepción de la denuncia y una entrevista con la Brigada de la Línea 137” que contiene y asiste a víctimas de violencia.Luego de efectuar la denuncia policial, Basile brindó su testimonio en El show del espectáculo (AM 1300 La Salada), el programa de Ulises Jaitt, y dio detalles la denuncia.En diálogo con Jaitt, la mujer contó que comenzó a hablar con Pablo Rago en 2015, ambos “pegaron onda”, él la invitó a la casa y ella fue.Y relató que el actor le prometió que la iba a ayudar a buscar trabajo como limpieza o maquillaje en algún lado, ella estaba pasando un mal momento en proceso de separación del padre de su hijo.“Me invitó a su casa, era en diciembre, me besó y todo bien pero después empezó a tocarme e introdujo sus manos haciendo presión en mis partes íntimas, lo que él quería un pedido sobre algo que no yo estaba acostumbrada. Quería que lo orine. Me tocaba para que lo orine encima”, sostuvo. “Yo no quería y le corrí la cámara, pero la dejó. Siguió haciendo lo que él quería. Se puso histérico y caprichoso. Me siguió apretando para que lo orine y me puse incómoda, me di cuenta de que no estaba bien lo que estaba pasando. Empezó a gritarme diciéndome que era una nena que no le gustaba que me traten como una p.... Yo le puse los puntos, pero me hacía burlas. Siempre me humilló, me ninguneó, siempre”, enfatizó.“Cuando logró calmarse, se volvió a acercar y ahí hubo una penetración que no fue consentida”, reveló Basile y aseguró que el actor no frenó pese a que se lo pidió.Tras la enorme repercusión de la noticia, la mujer le envió ayer dos audios al panelista Tomás Dente, de Nosotros a la mañana. “Me siento mal, es un tema que tengo que superar, que me viene atormentando hace años”, comenzó la Basile, en su primer mensaje. “Voy a ir a Tribunales porque esto me arruinó la vida y voy a buscar justicia”, completó la presunta víctima.En tanto, Rago no se pronunció hasta ahora sobre la grave denuncia que pesa en su contra.