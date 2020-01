Denuncian a un sexagenario por violar a una menor de 15 años en Candelaria

Viernes 10 de enero de 2020

A una semana de conocerse el aberrante caso de una adolescente de 15 años que denunció haber sido violada en manada por cinco personas tras los festejos por el Año Nuevo en Candelaria, otra denuncia de abuso sexual vuelve a tener a la Antigua Capital como protagonista. Y es que una mujer de 54 años denunció el martes ante la Comisaria de la Mujer del barrio Fátima que su hija de 15 años era abusada sexualmente desde hace aproximadamente dos meses por el patrón de su otra hija, de 21 años.

Según pudo reconstruir este matutino, la joven trabajaba como empleada doméstica en una casa de campo que está al cuidado de Carlos de Jesús D., de 64 años.

Al parecer, en determinadas oportunidades, la hija mayor de la denunciante era ayudada por su hermana adolescente en las tareas diarias. Todo esto hasta principios de semana cuando la joven descubrió el infierno que padecía su familiar desde noviembre.

La hermana mayor de la víctima comentó en dialogo con El Territorio cómo descubrió los abusos. "No quiero imaginarme lo que sufrió mi hermanita cada vez que ese abusador la sometía. Me enteré hace tres días cuando ella dijo que se iba a bañar. Como tardaba mucho salí a ver y vi que no estaba en el baño. Cuando salgo a buscarla por la casa vi que la puerta del señor estaba cerrada. En eso empujo y estaba trancada por dentro, trato de abrir y fue cuando veo lo que estaba pasando”.

“Lo primero que hizo él fue amenazarnos que si contábamos, él iba a matarme, a mi hermana y a toda mi familia. Acto seguido saco a mi hermanita de ahí y él caminaba por la casa. Esa noche no dormí porque tenía miedo de que nos haga algo, no veía la hora de que amanezca. Nunca imaginé que haga eso a mi hermana. Esos sinvergüenzas aprovechan la vulnerabilidad de las nenas para abusar de ellas, vaya uno a saber a cuantas más hizo lo mismo”, comentó muy enojada y dolida la joven.



Infierno en primera persona

Luego de seguir atentamente los dichos de su hermana, con los ojos llenos de lagrimas la propia adolescente narró cómo se dieron los primeros contactos con el sexagenario.

“Él me regaló un celular por mis 15 años. Como es conocido de la familia, me tomé como eso, como un regalo de cumpleaños, nada más. Pero con el correr de las semanas comenzó a mandarme mensajes y a insinuarme que quería tener relaciones conmigo. Me dijo que no tema, que no me dañaría ya que a muchas chicas de mi edad él había hecho lo mismo”, comentó la adolescente, que además aclaró que primero no quiso contar nada a su progenitora por los problemas de salud que ésta padece desde hace tiempo.

Además aclaró que ella iba porque su hermana trabajaba en ese lugar y porque, además, en algunas oportunidades, se quedaba cuidando a su sobrinito.

“Los días pasaban y él aprovechaba cuando mi hermana se iba a bañar para abusar de mí. Con un arma al costado él me amenazaba que si contaba me iba a matar y a todo mi familia. Era muy desesperante esa situación”, dijo envuelta en lágrimas la menor mientras era acompañada por sus familiares.

Debido a las amenazas que recibía, la adolescente guardó el secreto el calvario que padecía durante varias semanas hasta que el lunes, su hermana mayor, la encontró semidesnuda en la habitación de su patrón y contó todo.

Las entrevistadas comentaron también que tras revisar el celular del sexagenario encontraron en una carpeta varias fotos de distintas menores siendo abusadas por el acusado.

La joven comentó también que en primera instancia acordó con su hermana no contarle nada a su mamá de los abusos, aunque si decidieron comentarle lo de las fotos y que por ello decidieron ir las tres a la Policía para denunciar al hombre. Todo esto ante la sospecha de que podrían estar frente a un pedófilo.

Por su parte, la madre de las jóvenes sostuvo: “Estoy muy bajoneada por el daño que le hicieron a mi hija. Ayer (por el miércoles) nos llevaron a hacer las pericias médicas y volvimos. Esto parece una pesadilla, el hombre está suelto, nosotros somos de poco entender las cuestiones legales y no me dejaron leer mi denuncia”.

“Por eso, después de comentar el caso a una vecina, ella habló con una abogada y vamos a ir a ampliar la denuncia porque ese hombre no sólo abusó de mi hija sino que se aprovechó de todos nosotros que confiábamos en él porque dio trabajo a mi hija más grande”, remarcó la progenitora.

También entre lágrimas, la mujer agregó que es muy triste tener que hacer público lo ocurrido ya que considera que la sociedad juzga siempre primero a la víctima, sin saber que causan mucho daño a la menor.

“No existe justificativo que un hombre que podría ser hasta el abuelo de mi hija haga eso. Basta de impunidad para esos sinvergüenzas abusadores y basta del prejuicio social a las víctimas, es hora de que la Justicia piense en serio al respecto”, reclamó.



Orden de detención

De acuerdo a lo manifestado por fuentes judiciales, se supo que el juez Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos, quien pidió que la menor sea entrevistada en Cámara Gesell y que el sospechoso sea detenido.

Sobre esto último, hasta el cierre de esta edición el hombre no había podido ser ubicado por la Policía.