Denuncian a tres policías por golpes y privación ilegítima de la libertad

Martes 31 de diciembre de 2019 | 03:00hs.

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

El dolor y la indignación se reflejan en el rostro de Héctor Acosta. La bronca de padre que aflora ante los golpes y el abuso de autoridad que padecieron sus dos hijos a manos de tres efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II de Policía, según denunció ayer ante la Fiscalía de Instrucción Dos de Oberá.

El fundador y presidente de la Biblioteca Popular “Hugo Amable” del Barrio Kindgren, referente cultural y solidario, relató los padecimientos de sus hijos Natanahel (23) y Lucas Acosta (20), quienes fueron detenidos en la madrugada del 25 de diciembre por no portar sus DNI.

“Los golpearon, los esposaron y los volvieron a golpear estando esposados. Todo por no tener sus documentos. Ni siquiera les permitieron que me llamen. Para colmo, después les armaron una causa porque supuestamente estaban alcoholizados e hicieron desorden”, explicó Acosta.

Los jóvenes fueron alojados en la Seccional Segunda, destinada a contraventores y menores, donde permanecieron por casi 48 horas.

En diálogo con El Territorio, el progenitor aseguró “ahora mis hijos tienen miedo de volver a salir y recibir otra paliza de policías, no de delincuentes, sino de quienes los deberían proteger. Por eso están viendo a un psicólogo. Son chicos que estudian y trabajan, jamás pisaron una comisaría y por eso están muy mal”.

Además de la denuncia penal, Acosta pretende una respuesta oficial de la fuerza.

“No puedo permitir que dejen esta mancha en nombre de mis hijos. Jamás les di una bofetada, los crié con consejos, pero sobre todo con mi ejemplo de vida. Y como padre pude sentir el dolor de esas trompadas que les dieron los policías”, subrayó indignado.



Esposados y golpeados

Según denunció en la víspera, luego de la cena de Nochebuena sus hijos fueron a pasear al centro, como lo hicieron centenares de jóvenes.

Fue así que se hallaban en la plaza San Martín, cuando fueron abordados por efectivos de la división prevención de delitos, quienes les solicitaron sus DNI.

“Como no tenían sus documentos, cosa que no es delito, los policías los comenzaron a increpar. Mis hijos les dijeron que los acompañen hasta la casa o les dejen usar sus celulares para pedirme que les acerque los documentos, pero no les permitieron, siendo que hasta los peores delincuentes tienen derecho a una llamada y un abogado”, reclamó.

Los uniformados solicitaron refuerzos al Comando Radioeléctrico y la situación empeoró.

“Al llegar y sin mediar palabras, un oficial de apellido Romero le propinó una trompada a Natanahel, echándolo al suelo y después lo esposó a fuerza bruta. Otros dos policías, uno de apellido Wall y otro Batista, abofetearon a Lucas, lo echaron al suelo y lo esposaron. Ante tanta violencia, Natanahel les pidió disculpas por no tener sus documentos, pero Wall le propinó otra trompada y le dijo: “te callás y sólo vas a hablar cuando yo te dé permiso”. Los subieron al móvil y les siguieron pegando”, denunció.

En tanto, al llegar a la Seccional Segunda continuó el maltrato.

“Los grabaron subiendo las escaleras para luego publicar como un gran logro, seguramente. Pero uno de los policías los volvió a abofetear y como está prohibido golpear a un detenido esposado, Romero ordenó que los vuelvan a ingresar al móvil y volvieron a grabar todo”, precisó.



“Son un peligro”

Acosta subrayó que sus hijos no poseen ningún tipo de antecedente, por lo que no permitirá que los difamen. En tal sentido, su abogado solicitará las grabaciones de la cámara de seguridad ubicada en Santa Fe y 9 de Julio para demostrar la inocencia de los jóvenes.

“Dijeron que mis hijos estaban alcoholizados y causando desorden público. Ahora sólo falta que busquen testigos falsos para conformar una asociación ilícita. Siempre confié en la Policía, en la información que brindaba, pero hoy me doy cuenta de que mienten”, remarcó.

Incluso, mencionó la biblioteca que dirige fue asaltada cinco veces, “aunque la Policía nunca encontró nada de lo que robaron”.

También opinó que “no todos los policías se comportan de este modo”, por lo que le solicitó a la fiscalía que tome las medidas del caso para deslindar las responsabilidades.

“A mi juicio, estos personajes son un peligro porque andan armados por la ciudad, cuando su trabajo es protegernos y con nuestros impuestos les pagamos los sueldos. Sin embargo, este es el trato que recibimos. Me pregunto a cuántas personas les arman causas como a mis hijos, porque tienen habilidad e impunidad para no dejar huellas de los abusos que cometen”, alertó.

Asimismo, indicó que habló personalmente con el jefe del Comando Radioeléctrico, quien lo asesoró para que haga la denuncia.

“Incluso hablé con el oficial Romero, que fue quien más agredió a mis hijos, y con total soberbia repetía que él sólo hizo su trabajo. Entonces le pregunté si su trabajo es golpear a chicos indefensos, porque eso fue lo que hicieron con mis hijos”.