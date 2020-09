Denuncian a la oposición por intentar paralizar el Senado - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020

El bloque de senadores del Frente de Todos acusó ayer a la bancada de Juntos por el Cambio de pretender “paralizar” el Senado y cuestionó el recurso de amparo presentado por la oposición en rechazo a la extensión de las sesiones virtuales al sostener que “judicializar la política es no aceptar las reglas del juego democrático”.Los senadores oficialistas repudiaron la actitud de la bancada opositora que conduce Luis Naidenoff, que en las últimas horas presentó una acción de amparo para objetar la votación de la Cámara sobre las sesiones remotas.A través de un comunicado publicado en Twitter, el oficialismo en la Cámara Alta calificó a los senadores opositores de “irresponsables” en momentos en que “se debe dar solución a los argentinos en medio de la pandemia”.“Repudiamos el accionar que los caracteriza como oposición: son irresponsables, no comprenden el momento que vive el mundo ni la responsabilidad que tenemos como legisladores y legisladoras y se niegan a trabajar para dar solución a los problemas resultantes de cuatro años de su fracasada gestión de gobierno”, expresaron.El espacio conducido por José Mayans declaró que “la bancada macrista amenaza con paralizar el funcionamiento del Senado, recurriendo nuevamente a los juzgados a buscar lo que no lograron conseguir en las urnas”, en alusión al recurso de amparo presentado por JxC para rechazar la votación del Senado en la que se aprobó la extensión de las sesiones virtuales.“Judicializan la política porque no aceptan las reglas del juego democrático”, expresaron los legisladores del kirchnerismo.Explicaron que “el Congreso comenzó a debatir el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para corregir la injusticia que (el ex presidente Mauricio) Macri cometió con todos los argentinos y las argentinas al otorgarle a la Ciudad de Buenos Aires, mediante un decreto, fondos millonarios que no le corresponden”.“Este debate -agregaron- se dará en el ámbito del Parlamento, en el que se encuentran representados los intereses de todas las provincias y del Pueblo argentino”,continuaron.Los senadores consideraron que, en lugar de “dar un debate de cara a la sociedad”, la oposición contrapone “excusas para no acompañar leyes que favorecen a las mayorías, como lo hicieron con la Ley de Alquileres, la de Teletrabajo, la ley de Pesca”.“Ahora se niegan a debatir el proyecto de Ley que revisa el Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, indicaron.Para los senadores, el protocolo de sesiones remotas que “el macrismo objeta, pero que antes validó, es el que le permitió al Senado mantenerse en funcionamiento durante la pandemia”.“Alcanza con repasar algunos números: desde el 20 de marzo el Senado realizó 12 sesiones remotas, sancionó 15 Leyes, aprobó 23 proyectos de Ley (medias sanciones), y se pronunció sobre 47 DNU y Decretos de Facultades Especiales. Todo esto se pudo llevar adelante gracias al compromiso del personal legislativo que garantizó el funcionamiento de las áreas esenciales. En el final, los senadores declararon su respaldo “al trabajo que realiza la Cámara alta en forma remota” y se comprometió “a seguir en este camino”.La vicepresidenta segunda del Senado, Laura Rodríguez Machado (PRO), confirmó ayer que la bancada de Juntos por el Cambio presentó una acción de amparo para pedir la nulidad de la extensión de las sesiones virtuales de esa cámara y argumentó que recurrir a la Justicia es la vía “para defender derechos vulnerados”.La senadora de la oposición rechazó la respuesta del bloque de senadores del Frente de Todos (FdT) y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que repudiaron el accionar de JxC y lo acusaron de pretender “paralizar” el Senado.Los legisladores plantearon “irregularidades y fallas” en el sistema telemático implementado para sesionar en el Senado desde que se inició el aislamiento social y obligatorio por la pandemia de coronavirus.