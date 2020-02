Denuncia que fue estafada y ahora está en la calle

Jueves 20 de febrero de 2020 | 07:00hs.

Diana Nielsen (64) eligió Misiones para vivir después que falleció su pareja y de ya no tener ganas de estar en la gran ciudad, según relató a El Territorio.

En Buenos Aires tenía un departamento que, sostuvo, estaba valuado en más de 100.000 dólares.

“Vine a Misiones por elección, ya que conocí la provincia hace diez años cuando vine a recorrerla con mi pareja y quedé fascinada. Cuando él falleció ya no quería vivir en Buenos Aires, quería estar tranquila en un lugar donde encontrar paz, tranquilidad, ya que tuve dos ACV isquémicos, agregados otros problemas de salud”, contó.

En el medio conoció a un hombre de nombre Claudio, a quien señaló como el estafador. “Él alquilaba y surgió la idea de que se quedara en mi departamento. Le hice los papeles con usufructo de por vida a cambio de un terreno en Candelaria donde él tiene familiares. Así que vine de Buenos Aires con mi perro y unas pocas cosas en el auto de Claudio y su familia, con tantas ilusiones, con alegría. Ellos me hicieron un comodato para que ocupe una parte de un terreno sobre calle Liniers y cuando finalizaba ese comodato iban a poner el terreno a mi nombre”, explicó, pero nada de eso sucedió.

Y siguió relatando: “En una oportunidad fui a Buenos Aires para realizar unos trámites y Claudio me pidió que retire el usufructo así vendíamos el departamento, pero había sido, me entero después, que ya lo había vendido, volví a Misiones y no tuve ningún peso de la venta, obviamente que usaron mi desconocimiento legal a favor de ellos”.

Fue así que también apareció un supuesto comprador del terreno donde vivía en Candelaria, con el cual empezó a tener problemas. “Me cortaron la luz, me intimaron verbalmente y por carta documento para que abandone el lugar”, donde a partir de un crédito comenzó a construir una casa.

“De tener todo pasé a no tener nada, ni cama tengo porque había mandado hacer una de ladrillos fija en la casa y no la pude sacar”, lamentó con lágrimas en los ojos.

Indicó también que solamente cobra una jubilación mínima y aún está pagando el préstamo. Dijo además que denunció en la Justicia toda la situación que padece y pidió “que investigue cómo esa gente, que por ahora preservo identidades, tiene tantos terrenos, no puede ser que estafen de esa manera”.

Actualmente reside con Viviana Machado, una joven de Candelaria que la acogió en su casa, ya que no tenía donde ir. “No puedo creer que se le hagan estas cosas a personas mayores, se aprovechan de la vulnerabilidad de ellos. Ella es buena persona, confiada, por eso la destruyeron así, le sacaron todo, hasta las ganas de seguir adelante”, finalizó la mujer que la recibió en su hogar.