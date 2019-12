Deniegan falta de mérito a acusado por femicidio de Fiorella Aghem

Martes 17 de diciembre de 2019

Leopoldo Borovski (21), acusado por el femicidio de Fiorella Itatí Aghem (20) en la localidad de San Vicente, recibió un nuevo revés judicial luego de que la Cámara de Apelaciones de Misiones rechazará el pedido de falta de mérito que plantearon sus abogados.La decisión de la Sala II de órgano de alzada fue argumentada y firmada por el vocal José López, con la adhesión del magistrado Jacobo Mass. En el fallo se consideró que la decisión del juez de rechazar en primera instancia este pedido - la Fiscalía opinado en el mismo sentido - se encuentra a derecho y no es desproporcionado ni arbitrario.Además, para los jueces en la instrucción “surgen elementos de cargo que sustentan la probable participación de Borovski y, dentro del grado de responsabilidad necesaria para esta etapa investigativa, resulta suficiente en razón al estado de la causa”.La defensa del imputado, con prisión preventiva desde junio de este año, había solicitado la falta de mérito - y consecuente libertad -luego que se determinará que las pruebas genéticas extraídas del cable con el cual asesinaron a Fiorella no eran aptas para el cotejo.Como informó este medio en su momento, lo que sí pudo ser analizado fue el material extraído debajo de las uñas de cuerpo de la joven. “Se obtuvo un haplotipo parcial del cromosoma Y, donde 18 marcadores de los 23 estudiados coinciden con el perfil del haplotipo de cromosoma Y de la muestra indubitada del imputado”, se señala en los resultados a los que tuvo acceso este medio.De todas formas, también se indica que “no se lo puede excluir como contribuyente a la muestra ni tampoco podemos excluir a todos sus parientes masculinos de línea paterna. Ni tampoco a un número desconocido de números masculinos no emparentados”.Los abogados del joven consideran que el estudio no acredita la autoría del crimen debido a que el perfil obtenido, según el documento, posee una frecuencia de 1 en 17.008 según la base de datos mundial.Agregaron que esa muestra no necesariamente tiene que ser de una acción de defensa, ya que la víctima y el detenido se vieron esa noche, tal y como él lo admitió en un escrito presentado a la Justicia.