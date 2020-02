Dengue, viviendas y trenes son parte de la agenda de Oscar Herrera en Buenos Aires

Miércoles 26 de febrero de 2020 | 18:04hs.





Entre los encuentros que desarrolló el mandatario provincial se cuenta la charla con el Ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro, con quien se desarrollaron temas como la lucha contra el dengue, el programa de capitales alternativas que tiene a Oberá como uno de los distritos seleccionados y otras cuestiones de agenda nacional con interés para la provincia.







En el encuentro el Gobernador explicó al funcionario nacional la particular situación de Misiones en el concierto de lucha frontal contra el dengue, puntualizando que lo provincia afronta una compleja realidad regional con alerta epidemiológica tanto en Brasil como en Paraguay, y que “Misiones está conteniendo a dos grandes países, por lo que los misioneros estamos haciendo un trabajo tremendo para que esta enfermedad no entre a nuestra provincia, no se propague a través de la frontera”, explicó Herrera Ahuad.







Otro de los Ministro con los que se reunió Herrera fue con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a quien el Mandatario le pidió acompañamiento para que en las discusiones por el precio de la materia prima de la yerba mate se llegue a valores que favorezcan el desarrollo de la actividad. También se abordó el tema de las negociaciones por el precio del tabaco.





Hubo un encuentro también con el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa), Enrique Cresto, para tratar temas referentes a obras de saneamiento ambiental y diferentes programas que no se ejecutaron aún en la tierra colorada. Además de la inclusión de misiones en los programas del Norte Grande.





El tema viviendas también estuvo en la agenda que desplegó el viernes el gobernador en Buenos Aires, donde se reunió con la ministra del sector, María Eugenia Bielsa.





En lo que respecta a cuestiones internacionales, Herrera visitó la embajada de China en Buenos Aires, donde se reunió con el titular de la sede diplomática, Zou Xiaoli, con quien se abordaron temas de salud, como el apoyo y la solidaridad de Misiones ante el brote de coronavirus que se vive en el país asiático; y también la voluntad manifiesta del gobierno chino en aportar experiencia y tecnología a la tierra colorada para ayudar en el caso que se produzcan casos de esta enfermedad, todo con cooperación directa. También fueron parte de la agenda con el diplomático temas como la vuelta del sistema de ferrocarril, el funcionamiento de puertos, la producción y la posibilidad de inversiones de empresas chinas en Misiones.





