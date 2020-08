Dengue: refuerzan operativos y llegan a unas 500 casas por día en Posadas - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020

Por Victoria Bergunker interior@elterritorio.com.ar

El total de infectados por la enfermedad transmitida por el Aedes aegypti registrado en periodo de brote fue de 10.083. De ese total, 377 fueron confirmados por laboratorio, de los cuales 259 pertenecen al serotipo 1; 55 al serotipo 2 y 63 al DEN-4. Este año los brotes más graves se dieron en Comandante Andresito, Oberá, Puerto Iguazú, Eldorado y Posadas.





“La idea es anticiparnos al pico de dengue” Ayer, autoridades de Salud Pública de Misiones se reunieron en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Jardín América junto a intendentes y representantes de diez municipios de la Zona Centro Paraná. Con el objetivo de trabajar sobre conceptos generales para combatir el dengue, el director de Saneamiento Ambiental, Fabián Zelaya, dictó la charla Lineamientos Interbrote 2020. Este tipo de cursos se están haciendo en las diferentes zonas sanitarias “la idea es anticiparnos al pico del dengue que todos los años hay en Misiones”, dijo Gustavo Álvarez, director ejecutivo de la Zona Centro Paraná.

En cifra 400 Es la cantidad de ovitrampas distribuidas en 200 puntos estratégicos de los barrios de zona capital que son revisadas diariamente.

Al margen del Covid-19, cada año Misiones debe batallar contra la propagación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de dengue, enfermedad que este año se manifestó en la provincia en sus serotipos DEN-1, DEN-2 y DEN-4.Sin embargo, hace tres semanas se anunció oficialmente el inicio del período de interbrote, es decir, momento en que no se registran casos y se recomienda reforzar las medidas de prevención que posibiliten disminuir la presencia del vector en primavera y verano.En este contexto, el municipio y la provincia se encuentran trabajando en conjunto en la realización de operativos barriales, generando acciones de eliminación de criaderos y concientización de la población.Ayer visitaron la zona que comprende La Rotonda y Parque Adam, operativo que acompañó El Territorio a fin de conocer cómo trabajan y poder reflejarlo en sus páginas.Allí, Liliana Arce, directora de Epidemiología y Vigilancia de la Salud de la Municipalidad de Posadas, detalló: “Lo que estamos haciendo es control focal porque estamos en lo que se denomina período de interbrote, entonces hay que hacer hincapié en la prevención. Trabajamos en conjunto con la gente de Saneamiento Ambiental de la provincia, y visitamos los domicilios para ver si los vecinos tienen algún foco intra o peridomiciliario que pudiera ser el reservorio potencial del mosquito Aedes aegypti”.En este sentido, contó que visitan cuatro chacras por jornada y cada una tiene unas 140 casas. Es decir que en una mañana se llega a unos 560 hogares, sin embargo logran entrar solamente a la mitad de ellos, ya sea porque los habitantes están ausentes o bien porque rechazan la visita.“Sobre todo a las casas rechazadas queremos volver y concientizar a esa gente, el ciudadano tiene que entender que es partícipe activo en esta prevención. Necesitamos trabajar fuertemente con este 50% que está entre las casas cerradas y las rechazadas para que colaboren con nosotros, lo que buscamos es un bien común y que el impacto de la enfermedad sea menor”, manifestó Arce.El proceso del control focal consiste en tomar muestras de recipientes con agua que posteriormente se analizan en el laboratorio y los datos del domicilio quedan asentados en una planilla. “Es la erradicación del foco y también al mismo tiempo se hace descacharrado”, explicó.En relación a las zonas visitadas, indicó que las eligen por georreferencia. “Ponemos ovitrampas, que son unos recipientes que se colocan en determinados domicilios donde va la hembra y coloca los huevos. Por semana eso se controla, se recambia y ahí vemos el índice de larvas. A partir de esos lugares donde nos dan índices altos, ahí nosotros vamos a hacer estas actividades, no es al azar”, indicó y agregó que también visitan los barrios donde hubo más casos en época de brote, como el Santa Rita, San Isidro o Villa Sarita.En total existen 400 ovitrampas distribuidas en 200 puntos estratégicos de los barrios de zona capital que son revisadas diariamente.Por otra parte, comentó que durante este período de interbrote se realizó un bloqueo sanitario por el reporte de un caso febril.“El bloqueo es el control focal y también la fumigación, no solo de este domicilio sino de toda la chacra. Por ahora hicimos solo este y uno más porque no estamos teniendo casos”, sostuvo.En este sentido, aseguró que reciben pedidos de desratización y fumigaciones, aunque explicó que la fumigación tiene mayor efecto durante los brotes, e hizo hincapié en que ahora es el momento de la prevención y eliminación de criaderos vigentes o potenciales.Es que los huevos depositados por el mosquito vector de la enfermedad sobreviven por mucho tiempo en un recipiente, incluso aunque no tenga agua, explicaron. Si bien en invierno se adaptan al frío y deciden no eclosionar, en tiempos cálidos tardan entre 12 y 24 horas en hacerlo. Por eso hacen hincapié no sólo en vaciar elementos con líquido, sino además cepillarlos para eliminar un posible criadero.“Hay que tener en cuenta que el mosquito pone su reservorio en el patio, pero también puede ser dentro de la casa. Nosotros entramos acompañados por el dueño del domicilio y de esa forma también se les explica que los recipientes se colocan boca abajo, y lo que no les sirve sacamos con el camión de descacharrado”.Danilo Silva, subsecretario de Atención Primaria de la Salud de Misiones, ratificó que este período de interbrote “es la etapa más importante” y comentó que se encuentran visitando diferentes municipios misioneros para trabajar en la prevención.“Ya estuvimos en Puerto Iguazú, Eldorado, Oberá, San Pedro y en Posadas junto con el equipo municipal. Es el momento que más tenemos que trabajar para prever aquello que puede venir. Es un trabajo arduo. La comunicación es primordial, hablar con el vecino, por eso nuestros equipos están en la calle”, dijo en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.Sin embargo, y debido a que los días invernales fueron pocos, aseguró que habrá que aprovechar al máximo el mes de septiembre para profundizar estas tareas preventivas antes de la llegada del verano.“Tuvimos muy poco frío así que vamos a tener muy poco tiempo. La semana pasada estuvimos en Comandante Andresito, que dentro del ranking fue uno de los municipios con más casos. El año pasado Puerto Rico también fue complicado, no hubo un interbrote muy marcado. El dengue vino para quedarse, es cuestión de tomarse cinco minutos para limpiar el patio”, cerró.