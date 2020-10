Dengue: operativos de descacharrado para mitigar los posibles focos - El Territorio Misiones

Viernes 2 de octubre de 2020 | 07:00hs.

Por María Elena Hipólito sociedad@elterritorio.com.ar

Los esfuerzos para combatir al dengue no pueden parar. Es ahora, en este período denominado de interbrote, cuando los trabajos de concientización, sensibilización, limpieza de los patios y descacharrado son fundamentales para evitar la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor de ésta y otras enfermedades como la fiebre amarilla, el zika y la chikungunya.Tal es así que en Posadas -donde los índices que arrojó el Levantamiento de Índices Rápidos de Aedes Aegypti (Liraa) dieron números alarmantes-, se llevan adelante las tareas de sensibilización charlando con los vecinos acerca de los posibles criaderos, así como del descacharrado de las casas que ahora cuenta con la colaboración del personal del Ejército Argentino y sus camiones.Uno de los operativos ayer se concentró en Los Paraísos, uno de los 27 barrios de la delegación municipal de Villa Lanús que encabezó la lista en el índice de Breteau, que marca el número de recipientes y criaderos de mosquito por 100 casas inspeccionadas.Tal es así que cerca de las 8 de la mañana, el personal del Ejército y los agentes de saneamiento ambiental de la Municipalidad, se reunieron en el SUM del barrio para delinear las tareas que finalizaron al mediodía. “El trabajo que se está haciendo es visitar la casa de los vecinos y si nos dejan entrar nos fijamos que no queden recipientes y si los hay los retiramos con los camiones de descacharrado. Si tienen muchas cosas les pedimos que colaboren sacando hacia la vereda y el camión del Ejército con su personal va a retirar los materiales”, explicó Marcos Barrios, uno de los técnicos.Sobre las terradas calles del barrio y bajo el sol abrasador de uno de los días más calurosos, los vecinos cargaron sus desechos, aprovechando el operativo para dejar de lado la basura que ocupaba lugar en sus patios y, al mismo tiempo, representaba un foco para la aparición del mosquito.Esqueletos de lavarropas, cocinas tambores con herrumbre, triciclos y bicicletas también oxidados, chapas, una antena satelital, fueron algunos de los elementos de más tamaño que se sacaron de las casas. Asimismo, se recogieron otros en varios rincones del barrio donde se acumulaba la basura: caños, botellas de vino y cerveza, abundaron.“Contamos con dos camiones del Ejército, que en promedio por día hicieron cuatro cargas completas cada uno, mientras que el camión de descacharrado de la Municipalidad hizo unas tres cargas. Eso es sólo un promedio”, indicó la médica, Liliana Arce, directora de Epidemiología y Vigilancia de la Salud de Posadas.Por otra parte, previo al paso de los camiones para recoger la basura más grande, los técnicos sanitarios visitaron las casas y volvieron a explicar sobre cuál es el riesgo de tener criaderos de Aedes en los domicilios, cuáles son y cómo eliminarlos. Al mismo tiempo, recolectaron otros elementos pequeños como latas y botellas de plástico.Este fue el último día de descacharrado en la delegación de Villa Lanús y hoy las labores continúan en la Chacra 32-33, otra de las zonas rojas, según los datos del Liraa.Esta edición del Liraa pudo entrar a 6.157 casas de las 11.122 que se recorrieron.En comparación con el año pasado el índice en las viviendas descendió, ya que fue de 4,3% contra los 3,9% de este año. El número que genera más alarma, no obstante, es el índice de Breteau que este año registró un 6,2%, apenas tuvo una pequeña disminución respecto del año pasado, que fue de 6,7 %. Se trata de un número alto para la capital provincial, dado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que sea del 5% o menor para evitar que se produzca un nuevo brote de la enfermedad.Por otra parte, las delegaciones que tuvieron mayores índices de criaderos del mosquito transmisor del dengue, según el índice de viviendas fueron Dolores Sur y Dolores Norte. Les siguen de Villa Lanús, Chacra 32-33 y Villa Urquiza. Por último están Villa Cabello e Itaembé Miní Este, Riberas del Paraná, Itaembé Miní Oeste, Santa Rita, Centro e Itaembé Guazú.Mientras que según el índice Breteau encabezan la lista las delegaciones de Villa Lanús y Chacra 32-33, posteriormente se encuentran Dolores Norte, Dolores Sur, Santa Rita, Villa Urquiza, Riberas del Paraná, Villa Cabello, Centro, Itaembé Miní Este e Itaembé Guazú.Los demás datos que arrojó el Liraa dan cuenta de que el 80% de las muestras positivas para el mosquito Aedes aegypti se tomaron en recipientes que no salen del domicilio: un 54% se encontró en depósitos móviles como macetas, floreros, platos, bebederos de animales, baldes, lonas, ollas; un 13% en depósitos a nivel del suelo como tanques bajos, cisternas, entre otros; otro 13% en cubiertas o neumáticos; un 11% en depósitos fijos como piscinas, fuentes, canaletas; y el 9% restante en basura y recipientes no reutilizables que pueden ser sacados del domicilio.