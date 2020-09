Dengue: Liraa arrojó que Posadas está en situación de riesgo - El Territorio Misiones

Miércoles 30 de septiembre de 2020 | 09:45hs.

Entre el 17 y el 23 de septiembre pasado 160 agentes de salud y técnicos de la Secretaría de Salud, Medioambiente y Desarrollo Humano como del área de Epidemiología de Salud Pública, realizaron en la ciudad de Posadas el Levantamiento de Índices Rápidos de Aedes aegypti (LIRAa) por intermedio del cual se puede medir el riesgo que existe en la localidad para la transmisión de dengue.





A partir del relevamiento realizado, los primeros resultados pusieron de manifiesto que la situación es de riesgo en la capital provincial por lo que se remarcó la importancia de realizar el control del vector domiciliariamente.







Macetas, floreros, y bebederos, son los potenciales criaderos más frecuentes del mosquito transmisor del dengue y debido a los resultados por lo que desde la comuna informaron que se reforzarán los controles vectoriales y el monitoreo de densidad de Aedes en los barrios donde se registraron mayores índices.Sobre los primeros resultados, la directora de Epidemiología y Vigilancia de la Salud de la Municipalidad de Posadas, Liliana Arce manifestó: “dentro de los índices que nos dieron más elevados, se encuentra esta zona donde hoy (el martes) comenzamos el operativo recorriendo todos los hogares para poder actuar en cada uno de ellos”.En esa línea pidió a los vecinos “que nos abra las puertas de sus casas para poder hacer la sensibilización y concientización acerca de los posibles o potenciales criaderos que puede haber en sus hogares, de esa manera debemos hacer hincapié en esta lucha que es día a día”.Durante el relevamiento se procedió a la visita de 11.122 domicilios sorteados para muestreo en la capital provincial. Los técnicos ingresaron de manera efectiva a 6.157 (51%) de las residencias.En comparación con el mismo período pero de 2.019, han descendido los índices en las viviendas ya que el porcentaje fue de 4,3 % contra los 3,9 % de este año. Y con respecto al Índice de Breteau (que representa la cantidad de recipientes positivos con presencia de larvas y pupas por cada 100 viviendas tratadas/inspeccionadas), también se registra una disminución: 6,7 % el año pasado y 6,2% en 2.020.La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que debe ser del 5% o menos para evitar un brote de dengue.En tal sentido, las delegaciones de Dolores Sur y Dolores Norte son las zonas con mayores índices de criaderos del Aedes aegypti, según el índice de Viviendas. Siguen las jurisdicciones de Miguel Lanús, Chacra 32-33 y Villa Urquiza. Luego Villa Cabello e Itaembé Miní Este, Riberas del Paraná, Itaembé Miní Oeste, Santa Rita, Centro como también Itaembé Guazú.En tanto que, según el Índice Breteau, encabezan las delegaciones de Miguel Lanús y Chacra 32-33, posteriormente se encuentra Dolores Norte, Dolores Sur, Santa Rita, Villa Urquiza, Riberas del Paraná, Villa Cabello, Centro, Itaembé Miní Este e Itaembé Guazú.Además, casi el 80% de muestras positivas para el mosquito Aedes aegypti se tomaron en recipientes que no salen del domicilio, dentro de los cuales corresponden a:- 54 % depósitos móviles, como macetas, floreros, platos, bebederos de animales, baldes, lonas, ollas;- 13% depósitos a nivel del suelo, como tanques bajos, cisternas, etc;- 13 % cubiertas/neumáticos;- 11 % depósitos fijos, como piscinas, fuentes, canaletas, etc;- 9% basura y recipientes no reutilizables que pueden ser sacados del domicilio.