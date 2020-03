Dengue: Foz do Iguazú vive la peor epidemia de la historia

Jueves 12 de marzo de 2020 | 09:52hs.

En el mes de febrero el Intendente de Foz do Iguazú Chico Brasilero declaró a la vecina ciudad en estado de epidemia debido a la gran cantidad de casos confirmados. Desde de allí comenzaron con operativos de limpieza y prevención con el fin de erradicar al mosquito Aedes Aegypti, buscando parar el avance de la enfermedad, no obstante no han logrado buenos resultados, ya que en la primera semana del mes de marzo el número de casos aumento considerablemente.







Según el boletín semanal de la División de Vigilancia Epidemiológica / Sinan Online, Foz do Iguazú contabiliza 14,400 notificaciones, 2,571 casos confirmados y una muerte causada por la enfermedad en 2020.





El número de notificaciones de enero a marzo es de 14,4 mil el más alto registrado en la historia. Según la División de Vigilancia Epidemiológica, hasta este año, 2016 había cerrado con la tasa más alta de notificaciones: 12,531 registros y 8,558 casos confirmados de la enfermedad. Foz do Iguazú también registró tasas significativas en los años 2019 y 2010, con 11,547 y 10,866 notificaciones y 3,907 y 8,703 confirmaciones, respectivamente.