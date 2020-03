Dengue: “Es más importante el tratamiento que el análisis”

Viernes 6 de marzo de 2020

Por Damián Cunale Jefe de Redacción Web

En las últimas ocho semanas epidemiológicas, Misiones registró algo más de 3.145 casos sospechosos de dengue. Casos que, según afirmó el gobernador Oscar Herrera Ahuad en una conferencia de prensa, deben ser tratados de forma automática como positivos de dengue.

Por eso, en esta ocasión no sólo lo ratificó, si no que también amplió el concepto asegurando que no es necesario realizarle el análisis de dengue al paciente que presenta los síntomas de la enfermedad y el nexo epidemiológico, directamente se debe avanzar en su tratamiento y en disparar los procesos necesarios para el resguardo de su hábitat, en pos de frenar una posible propagación.

“El protocolo dice que cuando se declara el brote epidémico, y que esto quede claro, lo más importante no es hacer el análisis para el diagnóstico, lo más importante es que el médico haga la presunción diagnóstica en base a la clínica médica y el nexo epidemiológico”, afirmó y agregó en otro pasaje que “ante un paciente sintomático, en zona de brote, el médico debe disparar al sistema para que se haga control de foco, y sacarle los reservorios de mosquitos de su casa y alrededores, y el tratamiento eficiente. Ese es el protocolo que se lleva adelante”.

Análisis para la estadística

El gobernador planteó que en situaciones como la de Misiones, lugar que está rodeado por dos territorios que están en situación de epidemia permanente (Paraguay y Brasil), y que tiene brotes definidos de la enfermedad en dos localidades, como Oberá y Andresito, los análisis a pacientes con síntomas de la enfermedad sólo retrasan la posibilidad de intervención.

“Uno ve que se reclama hacer análisis y hacer análisis en lugares de brote. Los análisis en los lugares de brote, por protocolo internacional de manejo de enfermedades vectoriales, solamente están destinados a monitorear el tiempo que dura el brote y a ver qué serotipo del virus está circulando en la comunidad y si no se superpone otro en la misma corrida”, explicó Herrera Ahuad.

Y agregó: “El análisis sirve cuando no estás todavía en un estado de brote epidémico, entonces puede coexistir la posibilidad de alguna otra patología. Ahora bien, ¿qué patología o enfermedad, en un clima tropical, con 33 de temperatura, que dé un cuadro pseudogripal, que genere un nexo epidemiológico y que tenga índice larvario alto en su casa puede haber?”.

Ante la situación, Herrera buscó llevar tranquilidad a la población: “Es importantísima la tranquilidad a la población, este gobernador no minimiza, al contrario, pongo en la agenda de trabajo del gobierno una problemática importante como es esta enfermedad. Pero también debo ser sincero con la comunidad y decirles no disparen a buscar el resultado de un análisis o a que les hagan un análisis cuando estamos en nexo epidemiológico y en un brote, porque el resultado será obvio, pero el tiempo precioso que perdemos significa una demora terapéutica y de tratamiento, y que el control de foco se haga de forma retrasada, lo que son más mosquitos picando a más gente”.



Por qué brote y no epidemia

Misiones está rodeada de una epidemia de dengue, tanto en Brasil como en Paraguay la enfermedad ya fue declarada epidemia, lo que significa que durante los 365 días del año se registran casos de contagios de la enfermedad.

Que en ese contexto territorial en Misiones “tengamos brotes epidémicos, cada cuatro años por ahora, está relacionado con el trabajo de prevención que realiza la sociedad misionera durante todo el año”, acotó.

Explicó que “en la provincia, durante todo el año, se trabaja en eliminar los reservorios y en tratar de mantener los índices larvarios más bajos en las localidades. Porque si tenemos índices larvarios altos, tenemos muchas posibilidades de tener dengue, porque la población misionera viaja mucho a localidades vecinas que son endémicas”, consignó.

Desde septiembre de 2019 a esta parte se detectaron 2.800 casos sospechosos de dengue, los cuales fueron tratados como positivos desde el primer momento, por sintomatología y nexo epidemiológico. La mayor cantidad de los casos se registraron en Andresito y Oberá.