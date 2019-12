Dengue: desaconsejan uso de citronela en el contexto actual

Domingo 22 de diciembre de 2019

Con un contexto epidemiológico regional adverso, los primeros casos de dengue comenzaron a aparecer en Misiones, antes de lo que habitualmente se daba. De momento hay nueve confirmados: siete en Andresito, uno en Iguazú y otro en Garupá. En ese marco toman relevancia las tareas de prevención para evitar criaderos del mosquito vector, el Aedes aegypti.El Territorio dialogó con la médica infectóloga Liliana Arce, quien se explayó sobre el rol que ocupa cada uno para evitar una epidemia. “Es una enfermedad donde la comunidad tiene un lugar muy importante. Si no actuamos de forma conjunta los vecinos, Salud Pública, que hace la vigilancia epidemiológica, y la Municipalidad, que saca los cacharros donde se junta el agua, no se podrá evitar la aparición de casos”, señaló. “El mosquito es de hábitos domiciliarios, está en nuestro patio en cualquier envase que junte agua, hasta una tapita”, dijo.Habló también de la importancia del uso de repelentes que contienen DEET (N, N-dietil-m-toluamida). Ya que se considera que los DEET ofrecen la mejor protección contra picaduras de mosquitos.“La citronela, por su parte, es menos efectiva que DEET, y en el contexto epidemiológico actual, se desaconseja su uso”, sostiene por su lado la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).Los repelentes de citronela tienen una concentración del 2% en tanto los que se venden en una farmacia tienen DEET superior al 7%, pero para su mayor eficacia deben tener del 25% al 30%. “El repelente que tiene más del 25% se repone cada seis horas. Por eso hay que usar repelente y además mosquitero, tela metálica, espirales”, explicó la infectóloga. Aunque no se aconseja usarlos en menores de 2 meses.Sobre la enfermedad recordó que “los chicos tienen cuadros diferentes a los adultos pero la incidencia mayor, los más afectados son las personas de 15 a 45 años”.Por otro lado, Arce sostuvo que están dadas las condiciones para que comience a darse un aumento de casos: “Ya en agosto de este año la Organización Panamericana de la Salud determinó que existe una gran posibilidad de un brote epidémico en las Américas, porque el aumento de la incidencia del número de casos es abismal”.Y analizó cómo comenzó a cambiar la curva epidemiológica en Misiones. “Este año los cuadros empiezan con un caso en la semana 36 en Iguazú y otro por confirmar, uno en Garupá y otro por confirmar y otros en Andresito. Todos aparentemente son DEN-1. Sabiendo que en este momento el país que más casos tiene es Brasil, con 1.147.000 cuadros, de los cuales graves son casi 2.000 y 722 defunciones”, aclaró. En Brasil circulan los cuatro serotipos de la enfermedad: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4.“En Paraguay, también nuestro vecino, predomina el DEN-1, DEN-2 y DEN-4. Son cifras que uno no quiere escuchar pero todo está indicando que hay un aumento significativo y nosotros en Misiones ya comenzamos en diciembre con los casos de dengue cuando siempre esperamos que aumenten recién en la Semana Santa, por el desplazamiento de las personas, pero si ya están apareciendo y se habla que el índice larvario en Posadas es superior al año pasado, quiere decir que estamos muy cerca de tener casos en números importantes”, señaló. Así pidió estar alerta a las personas con fiebre.“Es importante que la gente sepa que el dengue no tiene síntomas respiratorios, cuando uno tiene rinorrea, cuando por la nariz corre agua, tiene tos y disfonía es imposible tener dengue. Sí a veces el dengue da un poco de dolor de garganta, pero no este cuadro respiratorio que ya separa el caso sospechoso del no sospechoso”, diferenció.En el dengue “hay fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, mucho dolor muscular y articulares, la persona queda en cama y a veces hay un brote tipo sarpullido. Las 48 horas posteriores a la desaparición de la fiebre, dolores articulares y de ojos es el periodo más complicado, cuando pueden aparecer complicaciones hemorrágicas. Lo importante es acudir a la consulta y hay que acordarse que esta enfermedad se llama quebrantahuesos por el dolor intenso que produce”.Sobre el tratamiento, sostuvo que el médico hará una prueba de laboratorio para confirmar o no el diagnóstico y desde que es sospechoso se comienzan con las medidas. “No hay un medicamento específico, hay medidas sintomáticas que evitan que el paciente tenga las complicaciones. El tratamiento consiste en hidratación, que el médico indicará, y el único antifebril que se puede usar es paracetamol. Hay que saber que hay personas que tienen riesgo de hacer dengue grave: pacientes cardiovasculares, diabéticos, niños, inmunosuprimidos o con enfermedades de la sangre o plaquetas”, destacó.Y cerró: “El dengue grave también se da cuando uno ya tuvo dengue y vuelve a tener con un serotipo diferente. En 2016 el serotipo que circuló fue DEN-1, así que si llegamos a tener una infección por otro serotipo la respuesta del cuerpo va a ser más aumentada y con posibilidades de hacer formas graves”.