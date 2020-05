Demner: “Tuve relaciones tóxicas”

Domingo 31 de mayo de 2020

Hace unos días Stephanie Demner hizo una confesión en un vivo de Instagram con Martín Cirio que llevó a pensar a muchos seguidores que la modelo hablaba de su ex Juan Martín Del Potro al nombrar una relación tóxica que tuvo.

En medio de las versiones que se tejieron en torno a esa revelación de Demner, en donde también se señaló a su ex, Grego Roselló, la modelo e influencer salió a aclarar algunos tantos.

En una entrevista que hizo para Hay que ver, el ciclo de El Nueve que conducen Denise Dumas y José María Listorti, aseguró: “Tengo que empezar a cuidarme con lo que digo en los vivos porque después pasa a la tele y no está tan bueno. Pero no. Un montón de cosas que conté no eran sobre Juan Martín y se lo atribuyeron a él. Y la verdad es que no. Eso particularmente, no”.

Tras confirmar que no se trataba del tenista, Stephanie continuó: “Yo tuve relaciones tóxicas en mi vida, pero la verdad es que esa anécdota puntual que conté no tiene que ver con él”.

Por último y al ser consultada sobre si su aclaración fue a pedido de Delpo, Demner cerró: “No me lo pidió, yo no hablo con él hace años. Me lo cruzo eventualmente en algún que otro torneo cuando viajo con Guido, pero no tengo relación hoy en día”, concluyó.

Demner está viviendo uno de los mejores momentos de su vida tras anunciar su compromiso con el tenista Guido Pella.

La joven que tiene más de un millón de seguidores en su IG y se posiciona como una de las más destacadas influencers del país, hace algunos días en un mano a mano con Cirio en su personaje de La Faraona contó el violento episodio que vivió con un ex.

“Me pasó que de un día para el otro me dijo hasta acá llegué y me pidió un tiempo pero seguía viniendo. Me arreglaba para estar un poco mejor y me decía ‘qué bien se te ve, me alegro que estés mejor’. Al principio hay mucho lugar de reclamo”, expresó.

“Yo estaba durmiendo y cayó a las 7 de la mañana de un portazo y me gritó de todo porque pensó que estaba saliendo con un flaco y me pidió el celular. No estaba todo bien porque ya había cortado, después cambié la cerradura. Hubo muchos episodios violentos cuando cortamos que cuando yo lo vi después dije menos mal, porque esto estaba reprimido...le regalé una computadora y la estroló contra el piso”, recordó.