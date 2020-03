Demi Lovato presentó su nuevo single: “Love Me”

Miércoles 4 de marzo de 2020

Marzo trajo consigo una gran alegría para los fans de Demi Lovato.

La cantante y actriz estadounidense anunció la salida de su nueva canción con un mensaje en su Instagram. “¡No podría mantenerlo en secreto por más tiempo! Mi nuevo single “Love Me” saldrá el viernes”, escribió en el posteo, acompañado por la tapa del simple, felíz de compartir su nuevo trabajo con sus miles de seguidores.

Obviamente, los fans de Demi no dudaron en expresar sus sentimientos y elogiarla. “No puedo esperar”, “Estoy muy contento por vos Demi”, “Esto es un sueño”, fueron algunos de los comentarios qu erecibió la artista, los mismos que le ayudaron siempre a salir adelante y superar las adversidades con las que se enfrentó en su corta carrera.

“I Love Me” es el primer corte de su séptimo disco, el primero tras sufrir una sobredosis en 2018 por la que estuvo internada en una clínica de rehabilitación.

“Ahora necesito tiempo para sanar, centrarme en mi sobriedad y empezar la recuperación”, escribió Demi Lovato en esos días de recuperación. En una emotiva carta que publicó en su cuenta de Instagram, sostuvo: “El amor que me me demostraron nunca será olvidado y estoy ansiosa por el día en que pueda decir que estoy del otro lado. Seguiré luchando”.

En este último tiempo, la cantante pasó por importantes escenarios, donde brilló con su particular voz. El público disfrutó de su actuación en la entrega de los premios Grammy y en la final del Super Bowl, donde interpretó el himno de los Estados Unidos, ante una multitud en el Hard Rock Stadium de Miami.

Tell Me You Love Me es el último álbum de la artista que salió en septiembre de 2017. “Sorry Not Sorry” y “Tell Me You Love Me” fueron algunos de los cortes de difusión.