Delpo fue operado y arranca otra recuperación

Martes 28 de enero de 2020

Juan Martín Del Potro se vio obligado a entrar nuevamente a una sala de operaciones. Otra vez tuvieron que intervenirle su pierna derecha, en la rótula para ser exactos. La primera cirugía (realizada a mediados de 2019) no alcanzó y, luego de no haber tenido avances en la recuperación, los médicos le recomendaron que se sometiera una vez más a una intervención.Así, lo operaron en Miami y el propio Del Potro escribió horas más tarde sobre esta nueva situación que le toca afrontar: “Ahora sí, con el alta médico rumbo a casa a descansar. Una vez más gracias por todo el amor y apoyo que me dan en estos momentos difíciles. Un abrazo grande para todos”.La Torre se lastimó la rótula en el Masters de Shanghai de 2018, volvió al año siguiente y se resintió en el torneo de Queen’s, en la previa a la disputa de Wimbledon.Delpo lleva en total seis operaciones en su carrera deportiva (tres veces la muñeca izquierda, una la derecha y las dos en la rodilla). Ahora, el tandilense de 31 años encarará un nuevo período de rehabilitación.¿Volverá a jugar al tenis? Se desconoce la respuesta. En lo inmediato, Delpo quiere volver a caminar con normalidad, sin dolor. Pronta recuperación entonces.