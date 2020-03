Delincuentes se llevan dinero tras forzar las puertas y rejas de una distribuidora

Sábado 28 de marzo de 2020 | 04:00hs.

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Un grupo de delincuentes irrumpieron ayer en plena madrugada en una conocida distribuidora de la capital provincial y luego de violentar puertas y rejas de seguridad escaparon en un Fiat 147 que estaba dentro del negocio con varios bolsines con la recaudación del comercio y un grupo electrógeno.

Lo llamativo del caso es que, horas después del ilícito, el vehículo sustraído fue hallado por efectivos de la Policía de Misiones abandonado y totalmente incinerado en otro punto de la ciudad.

El principal perjudicado por el accionar delictivo fue Vicente Ramírez (71), propietario de Expreso Las Tres M SRL, cuyo local comercial se encuentra ubicado en Blas Franco 6.868, del barrio Luis Piedrabuena.

La firma se dedica desde hace muchos años al traslado de encomiendas a toda la provincia y al reparto de insumos para droguerías y farmacias.

Según relató el propio Ramírez en diálogo con El Territorio, en plena madrugada recibió la primera alerta por parte de la empresa de seguridad que custodia su negocio.

“Tipo 3.22 de la madrugada recibí un llamado del servicio de seguridad avisándome que hubo un disparo en las alarmas. Yo no le di mucho artículo por el hecho de que a veces en el depósito entran palomas y hacen disparar las alarmas. Pero, a la media hora me llama el vecino de enfrente avisándome que se estaban llevando un auto de los muchachos que habitualmente se usa para llevar medicamentos de droguería al interior y otras cosas”, narró el comerciante.

Respecto a ese vehículo, el entrevistado comentó que se trata de un Fiat 147 perteneciente a uno de sus empleados.

También comentó que los delincuentes llevaron lo sustraído dentro del baúl y que hasta ayer no había podido establecer cuántas personas intervinieron en el hecho.



Robo e incendio

Pero el daño causado por los desconocidos no terminó con el robo.

Ramírez agregó que los ladrones, ya en un lugar seguro, se deshicieron del Fiat y lo incineraron por completo para no dejar huellas.

“Hoy (por ayer) tipo 8 de la mañana me llamaron de la seccional de policial y me avisaron que encontraron el auto sobre la calle 210, totalmente quemado, no así los bolsines con la recaudación y un grupo electrógeno”, dijo el entrevistado.

Hasta ayer el comerciante no había podido precisar el monto total de dinero en efectivo que fue robado de sus oficinas, ya que debía revisar la contabilidad de los últimos días para llegar a tal número.

Sobre el modus operandi de los ladrones, Ramírez contó que “rompieron las alarmas, desconectaron todo, rompieron las rejas de las puertas que conducen a la oficina y la puerta central de acceso de vehículos rompieron todos. Los candados y los ganchos de seguridad también”.

Por otra parte, pidió la solidaridad de la comunidad ante cualquier dato que pueda conducir a los responsables del robo.

Al ser consultado por la inseguridad en el barrio, Ramírez comentó que desde hace un tiempo se vienen suscitando varios hechos. “Hace pocos días le robaron a un hombre que tiene una distribuidora de aceites, también al vecino de enfrente le robaron una moto un mes atrás. Es la inseguridad de todos los argentinos”.